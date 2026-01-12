Este lunes se cierra la fecha 20 de La Liga con un atractivo duelo en el Sánchez-Pizjuán. El Sevilla de Alexis Sánchez recibe al Celta de Vigo en un partido clave por la zona media de la tabla.

Los andaluces, ubicados en el 14° lugar, buscan dejar atrás dos derrotas seguidas ante Real Madrid y Levante. En frente estará un Celta en gran momento, séptimo con 26 puntos y a solo tres unidades del Betis de Manuel Pellegrini, hoy en puestos de clasificación a la UEFA Conference League.

¿Dónde ver al Sevilla vs. Celta por LaLiga?

El partido entre Sevilla y Celta de Vigo se juega este lunes 12 de enero a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, por la fecha 20 de la Liga de España.

El encuentro entre Sevilla y Celta de Vigo irá en vivo por TV en Chile, gracias a la señal de ESPN; adicionalmente, tendrá transmisión ONLINE a través de la plataforma Disney+ Premium.

Estos son los canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Probables formaciones Sevilla vs. Celta de Vigo

De acuerdo a la prensa hispana, Sevilla contará con Alexis Sánchez como titular, mientras que ‘Gaby’ Suazo nuevamente estará ausente al recaer en su lesión en el sóleo de la pierna izquierda.

Sevilla: Odisseas Vlachodimos en el arco; línea de tres con José Ángel Carmona, Nemanja Gudelj y Kike Salas; en la zona media Juanlu, Lucien Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow y Joaquín ‘Oso‘ Martínez; para dejar en ataque a Rubén Vargas y Alexis Sánchez.

Celta de Vigo: Ionut Radu en el arco; Javi Rodríguez, Starfelt y Marcos Alonso en defensa; Mingueza, Ilaix Moriba, Miguel Román y Sergio Carreira en el medio; mientras que en ataque Iago Aspas, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

Tabla de posiciones de la Liga de España

