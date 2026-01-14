Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Entra tanta mala: La buena noticia que Cristián Zavala da en Colo Colo a horas del primer partido del 2026

El delantero había entrenado estos días de manera diferencia por una apendicitis que lo obligó a pasar por el quirófano.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Zavala podría jugar ante Olimpia tras ser operado de apendicitis.
© Colo Colo.Zavala podría jugar ante Olimpia tras ser operado de apendicitis.

Colo Colo cuenta las horas para jugar su primer partido del 2026. Los albos enfrentarán a Olimpia en su debut en la Serie Río de La Plata en la noche de jueves 15 de enero en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.

Este compromiso marcará el debut del Cacique de Fernando Ortiz en este año, donde es una obligación elevar los pobres niveles vistos en la temporada pasada, donde el equipo dio pena en las formas posibles.

De cara a este duelo ante los paraguayos el DT argentino deberá armar un once al que todavía le faltan varias piezas. Son apenas tres los refuerzos que han llegado, siendo todos en defensa, algo que ya tiene a Ortiz algo preocupado.

Puede ser un caos: Colo Colo tiene una delicada baja para iniciar de manera oficial el 2026

ver también

Puede ser un caos: Colo Colo tiene una delicada baja para iniciar de manera oficial el 2026

Por suerte, hay un regreso que podría resultar clave para el armado de la delantera, una zona donde hay varias bajas tras la partida de Salomón Rodríguez, la inesperada lesión que sufrió Marcos Bolados y los nulos fichajes en esa zona.

Cristián Zavala le da una buena noticia a Ortiz en Colo Colo

Tras varios días de trabajos de manera diferenciada, en el último entrenamiento previo al viaje a Uruguay uno que por fin pudo entrenar a la par del resto de sus compañeros fue Cristián Zavala. El atacante recientemente pasó por el quirófano por una apendicitis, razón por la que estuvo a media máquina por algunas jornadas.

Cristián Zavala volvió al Cacique tras un semestre a préstamo en Coquimbo Unido. | Foto: Colo Colo.

Cristián Zavala volvió al Cacique tras un semestre a préstamo en Coquimbo Unido. | Foto: Colo Colo.

Publicidad

Afortunadamente su evolución fue la óptima y podría ser considerado por Ortiz para este duelo ante Olimpia. Se espera que por lo menos vaya a la banca, donde esperará su lugar para debutar en su tercer ciclo en el Cacique.

De Tezanos rechaza la opción de Damián Pizarro en Colo Colo: “Una caja de misterio”

ver también

De Tezanos rechaza la opción de Damián Pizarro en Colo Colo: “Una caja de misterio”

La formación más probable de Colo Colo para enfrentar a Olimpia será con Fernando de Paul en portería; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en ofensiva.

Lee también
Colo Colo tiene una delicadísima baja para iniciar este 2026
Colo Colo

Colo Colo tiene una delicadísima baja para iniciar este 2026

Los tres puestos que tienen a Ortiz preocupado en Colo Colo
Colo Colo

Los tres puestos que tienen a Ortiz preocupado en Colo Colo

"Han demostrado...": Colo Colo es pura ilusión con sus juveniles para 2026
Colo Colo

"Han demostrado...": Colo Colo es pura ilusión con sus juveniles para 2026

Tomás Asta-Buruaga agradece a Garnero por su regreso: "El profe..."
Universidad Católica

Tomás Asta-Buruaga agradece a Garnero por su regreso: "El profe..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo