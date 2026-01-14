Colo Colo cuenta las horas para jugar su primer partido del 2026. Los albos enfrentarán a Olimpia en su debut en la Serie Río de La Plata en la noche de jueves 15 de enero en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.

Este compromiso marcará el debut del Cacique de Fernando Ortiz en este año, donde es una obligación elevar los pobres niveles vistos en la temporada pasada, donde el equipo dio pena en las formas posibles.

De cara a este duelo ante los paraguayos el DT argentino deberá armar un once al que todavía le faltan varias piezas. Son apenas tres los refuerzos que han llegado, siendo todos en defensa, algo que ya tiene a Ortiz algo preocupado.

ver también Puede ser un caos: Colo Colo tiene una delicada baja para iniciar de manera oficial el 2026

Por suerte, hay un regreso que podría resultar clave para el armado de la delantera, una zona donde hay varias bajas tras la partida de Salomón Rodríguez, la inesperada lesión que sufrió Marcos Bolados y los nulos fichajes en esa zona.

Cristián Zavala le da una buena noticia a Ortiz en Colo Colo

Tras varios días de trabajos de manera diferenciada, en el último entrenamiento previo al viaje a Uruguay uno que por fin pudo entrenar a la par del resto de sus compañeros fue Cristián Zavala. El atacante recientemente pasó por el quirófano por una apendicitis, razón por la que estuvo a media máquina por algunas jornadas.

Cristián Zavala volvió al Cacique tras un semestre a préstamo en Coquimbo Unido. | Foto: Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Afortunadamente su evolución fue la óptima y podría ser considerado por Ortiz para este duelo ante Olimpia. Se espera que por lo menos vaya a la banca, donde esperará su lugar para debutar en su tercer ciclo en el Cacique.

ver también De Tezanos rechaza la opción de Damián Pizarro en Colo Colo: “Una caja de misterio”

La formación más probable de Colo Colo para enfrentar a Olimpia será con Fernando de Paul en portería; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en ofensiva.