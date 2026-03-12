ver también ¿Uno o los dos? Actualizan estado de Claudio Aquino y Diego Ulloa tras lesiones en Colo Colo

Fernando Ortiz ha logrado llevar a Colo Colo a la cima de la Liga de Primera recuperando a varios jugadores. Aún sin convencer, el DT ha mantenido un esquema que le ha permitido ser hoy el líder de la tabla de posiciones, algo que no muchos imaginaban.

El Tano le dio su respaldo a cuestionados desde el año pasado y, a pesar del revés que sufrió contra Deportes Limache en el debut, los mantuvo en la cancha. Esto hoy le da frutos y le vale enormes elogios de uno de sus pupilos.

En conferencia de prensa, uno de los jugadores a los que el técnico levantó del piso en el Cacique lo llenó de aplausos. Eso, mientras le agradeció por haber creído en él y hoy tenerlo como un pilar fijo en su esquema.

Jonathan Villagra pone en un altar a Fernando Ortiz en Colo Colo

Uno de los que más ha aprovechado sus oportunidades en Colo Colo en 2026 es Jonathan Villagra. A pesar de que en su puesto llegó Javier Méndez como refuerzo, el ex Unión Española revirtió las críticas para ser uno de los patrones del fondo del Cacique.

Jonathan Villagra pasó de criticado a pilar de Colo Colo gracias al respaldo de Fernando Ortiz. Foto: Photosport.

Este jueves en conferencia de prensa el defensor sacó sobre lo que ha sido su repunte después de ser uno de los más cuestionados. “Yo soy bien autocrítico, sé cuando he estado bajo de nivel, pero es trabajar, esforzarse y saber que no lo hiciste bien para revertirlo la semana que viene. Ver qué se puede mejorar y la confianza es importante. Después del primer partido ir sumando y ganando te va subiendo, afrontas lo que viene más confiado, haciéndolo mejor que el partido anterior”.

Publicidad

Publicidad

Tras ello, Jonathan Villagra entró de lleno en Fernando Ortiz. “Es un gran entrenador. Desde que llegó ha implementado su modo a jugar, ver partidos, trabajar cada partido. Si bien son equipos diferentes y tienen su forma de jugar, unos vienen a presionar, otros esperan. La mayoría aquí espera atrás y se trabaja diferente cada semana. Lee los partidos cada semana y lo lleva a los entrenamientos, te muestra cómo funcionan y trabajamos así”.

“Después en el partido sale tal cual y eso ha ayudado bastante, nos ha dado confianza a cada jugador. Su liderazgo nos ha ayudado, pero lo más importante es la confianza a cada jugador para demostrar fin de semana a fin de semana“, complementó.

ver también El “refuerzo” que prepara Colo Colo para la segunda rueda del torneo 2026

Fue ahí que Jonathan Villagra se sinceró sobre el respaldo que le dio Fernando Ortiz en Colo Colo. “Como equipo y a mí en lo personal, la primera fecha nos costó, tocamos fondo pero había que revertirlo. Era la primera fecha, quedaba todo el campeonato y hemos ido mejorando”.

Publicidad

Publicidad

“El profe me dio la confianza y a todo el equipo. A mí me ha tocado estar más bajo pero él siempre banca a todos, da confianza y al (partido) que viene hay que romperla“, sentenció.

Jonathan Villagra deja en claro que en Colo Colo están más que contentos con el trabajo de Fernando Ortiz. El Cacique ha ido encontrando forma y ahora está en lo más alto, defendiendo su lugar para soñar con el título a fin de año.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Jonathan Villagran espera seguir ayudando a Fernando Ortiz para que Colo Colo se mantenga en la cima del torneo. El Cacique se prepara para recibir a Huachipato este lunes 16 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad

ver también “La…”: el apodo con el que Colo Colo bautiza a su nuevo patrón en defensa

En resumen, Jonathan Villagra dijo sobre Fernando Ortiz en Colo Colo que…