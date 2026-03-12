Colo Colo se prepara para el duelo como local frente a Huachipato, este lunes 16 por la séptima fecha de la Liga de Primera. Los albos vienen de derrotar a Audax Italiano, resultado que les permitió tomarse la punta de la tabla en exclusiva.

Sin embargo, las críticas aún persisten por el nivel y rendimiento mostrado por el plantel albo. El juego de Fernando Ortiz aún no llena el paladar de los colocolinos.

En conferencia de prensa, el defensa de Colo Colo, Jonathan Villagra manifestó que “vamos recién en la primera parte del año, queda todo el campeonato. Si bien vamos primeros, esto está recién está empezando“.

Villagra escucha las críticas en un Colo Colo en crecimiento

“Vamos a ir mejorando partido a partido, buscando nuestra mejor versión. La vamos a ir encontrando, trabajando vamos a ir ganando confianza para lograr el objetivo que es salir campeón. Estamos en Colo Colo y eso se exige“, agregó.

Villagra complementó que “para nosotros el objetivo principal es salir campeón, se nos impone ganar partido tras partido y ser campeones. El año pasado nos costó, el centenario no fue bueno y este año lo queremos cambiar para darle la alegría que la gente no sintió”.

Por otro lado, el central del Cacique abordó las críticas en internet: “en lo personal, trato de no ver tanto redes sociales, no meterme en ese mundo. Pero en un momento te llega y lo ves. Esa parte, cuando te critican, hay que tratar de aceptar. Si te dicen algo es porque hay que mejorar ese algo, hay que llevarlo por ese lado porque es para ayudarte“.

“A veces se pasan un poco, pero es parte de. Uno acá en Colo Colo tiene que saber que la presión es así, te escriben de todos lados, es el número uno y van a querer que estés en el top. Pase algo o no, te van a criticar. Hay que ser de cabeza fuerte, mejorar y revertir eso”, sentenció Villagra.

