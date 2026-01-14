Santiago Wanderers cerró un complejo 2025 donde ingresó a los playoffs de la liguilla de ascenso. Sin embargo, cayó en cuartos frente a Cobreloa. Preparando lo que será la próxima temporada en Primera B, el cuadro caturro comienza a afinar su plantel, donde se reveló que un jugador que sonaba como refuerzo queda descartado.
Recientemente, el Decano anunció a los nuevos jugadores que se suman esta temporada. Javier Parraguez, Franco Lobos, Pedro Navarro, Leandro Navarro y Marcos Camarda se suman al plantel, mientras que Francisco Palladino asumió como el nuevo DT de la escuadra. Por otra parte, el club renovó a Raúl Olivares.
Sonó con fuerza, pero no llegará a Wanderers
Emanuel Ponce dio la sorpresa el 2025 cuando decidió no continuar su carrera en Australia, donde se convirtió en el goleador de la Premier League, para regresar a Chile.
En su regreso, el jugador sonó con fuerza en distintos clubes, entre ellos Unión Española y Santiago Wanderers, este último parecía ser el club que se quedaría con su fichaje de forma casi segura, luego de integrarse a la pretemporada.
En conversación con CHV Deportes hace algunos días, Ponce señaló: “El club y la dirigencia me trataron de la mejor manera. Va a ser un desafío lindo. La hinchada me llena de buenos mensajes”.
Según señala PrimeraBChile, el jugador estaba dejando una buena imagen en la escuadra caturra, pero finalmente no se llegó a acuerdo. “No será parte del plantel porteño 2026”.
En conversación con Deportes 13, Ponce se refirió hace algunas semanas a su decisión de dejar Australia, donde militaba en el Kingborough Lions FC de la National Premier League (segunda división), donde tenía contrato vigente hasta finales de este año.
“Regresaré a Chile para continuar mi carrera y estar cerca de mi hijo. Tanto la dirigencia como el presidente me brindaron su apoyo“, comentó.