A pesar de que Ñublense encontró el 2-2 definitivo ante Deportes La Serena casi sobre el final, el director técnico Juan José Ribera no quedó para nada conforme. “Yo siento el empate como una derrota, el camarín también lo siente así”, describió el Coto.

El agónico tanto del argentino Franco Rami les permitió a los Diablos Rojos rasguñar un punto ante los granates, que tuvieron un golazo espectacular de Lucas Alarcón y otro gol de Jeisson Vargas. “Seré reiterativo: analizamos rendimientos, no resultados”, expresó el entrenador del cuadro local.

“No nos quedamos con haber ganado al Conce y no corregir nada. Todos los rivales son diferentes. Nos toca corregir esos minutos de juego que no nos tienen que pasar más. Pero siempre agradezco y confío en los jugadores. El camarín era un funeral”, detalló el ex adiestrador del Audax Italiano.

Giovanny Ávalos anotó el primer gol de Ñublense ante La Serena. (Jose Robles/Photosport).

Ribera añadió que “eso habla de que hay ambición y deseo, estamos en un buen lugar, pero lógicamente uno siempre busca más. Hoy es un camarín triste después de empatar”. Al cabo de siete fechas, Ñublense es uno de los escoltas en la tabla de posiciones.

Y el Coto sabe que se avecina la Copa de la Liga. Una oportunidad para quienes venían con menos continuidad. “Más que un equipo alternativo, me gustaría entregarles ciertos partidos. Son tres seguidos, tenemos que evaluar eso con el área médica y física”, manifestó el estratego de 45 años.

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El Coto Ribera sabe que precisará de todos los jugadores de Ñublense y por eso es tan positivo que Rami haya marcado ante La Serena. O que Sebastián Valencia haya repetido la titularidad en desmedro del argentino Franco Calderón. Para el entrenador, señales positivas.

“No soy de arrancarme con los tarros, no hemos conversado todavía. Tenemos un viaje largo a El Salvador, partido el miércoles con Católica y luego, con la U de Conce. No sabemos cuándo se retoma el campeonato, luego saldrá la fecha con Everton, eso marca un poco todo”, expuso Ribera.

Juan José Ribera sabe que el inicio de Ñublense genera ilusión. (Andres Pina/Photosport).

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Y prosiguió. “No es lo mismo jugar lunes y domingo que lunes y viernes. Vamos a buscar que los jugadores con menos minutos puedan mostrar sus armas y meterse en el equipo titular. El fútbol es así”, manifestó el ex DT de Coquimbo Unido.

Sabe que nadie tiene el puesto regalado. “Le tocó estar fuera a Pablo Calderón con un buen rendimiento. Quisimos sostener a Seba, hemos rotado jugadores y el equipo no se ha resentido”, fue la conclusión positiva que sacó el staff técnico liderado por Ribera.

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