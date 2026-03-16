Ñublense y La Serena empataron 2-2 en el Nelson Oyarzún de Chillán en un partido que quedará para el recuerdo por el gran gol anotado por el defensa papayero, Lucas Alarcón.

Fue el 1-1 parcial que dejó a todos con la boca abierta, por agarrar la pelota llenita desde más de 30 metros y marcar un tanto que estará entre los mejores de la temporada.

“La verdad vi el arco, la oportunidad, gracias a Dios salió para hacer el 2-1. No es lo mío, pero la quise terminar, vi el espacio y salió”, comentó Alarcón en TNT Sports tras el partido.

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Fue tan bueno el gol, que Gonzalo Fouillioux echó para atrás el casete y recordó uno de los tantos emblemáticos de un defensor en las canchas: el de Miguel Ramírez a Everton, jugando por Colo Colo.

“Recordar goles así de un central, como el de Miguel Ramírez, en el que los defensas están ubicados en campo central”, manifestó el periodista en la transmisión.

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Alarcón confía en la sorpresa de La Serena

El año pasado La Serena sufrió hasta el final con el descenso, algo que esperan olvidar esta temporada y ser sorpresa en la tabla de posiciones.

Alarcón manifestó que “somos un grupo unido que nos exigimos al máximo, debemos ir paso a paso, vamos bien”.

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Sobre el partido ante Ñublense, en el que iban ganando hasta el final, dijo que “por pequeños detalles nos empatan, pero vamos por un buen camino”.

“Estaba lloviendo y eso iba a hacerlo más difícil, nos pusimos 1-0 abajo pero el partido es largo. De visita hay que sumar, ya sea ganar o empatar”, cerró.