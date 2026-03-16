Lucas Alarcón dejó su nombre grabado en la lista de goleadores de la fecha 7. El defensor central apareció sorpresivamente para igualar el partido que Ñublense le ganaba por 1-0 a Deportes La Serena. El “5” vio venir la pelota y en su cabeza no hubo más alternativas.

Eligió el remate directo al pórtico del uruguayo Nicola Pérez, quien nada pudo hacer para sacar ese imponente tiro de Alarcón en el 2-2 que los granates firmaron ante los Diablos Rojos en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán. Un golazo espectacular. Luego del partido, el zaguero conversó con TNT Sports.

“Sabíamos que sería un partido difícil con la lluvia. Nos pusimos 1-0 abajo, pero sabíamos que era largo. Pudimos dar vuelta el marcador, nos empataron, pero lo importante era sumar. De visita hay que ganar o empatar, muy bien por el equipo”, manifestó el defensor de 26 años.

El potentísimo remate de Lucas Alarcón ante Ñublense. (Captura TNT Sports).

Alarcón cree que los Papayeros están para ir más arriba en la tabla de posiciones. “Por pequeños detalles, pero el grupo está muy unido. Hay que mejorar siempre, vamos por un buen camino”, sentenció el ex jugador de Deportes Valdivia y la U de Chile, donde se formó como futbolista.

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Lucas Alarcón describe su golazo a Ñublense en la fecha 7

Lucas Alarcón sabe que el gol que convirtió es impropio a su calidad de defensor central, pero de todas maneras dejó una conquista brillante en la fecha 7 de la Liga de Primera. “Vi el arco, la oportunidad y le pegué”, apuntó el jugador de La Serena, quien otra vez estuvo acompañado por el argentino Rafael Delgado en la zaga.

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“Gracias a dios salió y pudimos dar el ánimo para hacer el 2-1. No es lo mío, pero la quise terminar. Vi un espacio y la terminé. Gracias a dios salió”, manifestó Alarcón, quien suma 128 partidos en los granates y conquistó su tercer gol. Un tremendo remate que seguramente no se le olvidará.

Del futuro, Alarcón piensa que puede ser auspicioso. “Somos un grupo muy unido que nos exigimos al máximo. Vamos paso a paso para lograr las metas que tenemos a corto plazo”, sentenció el defensor, quien dejó aliento para el plantel liderado por Felipe Gutiérrez.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Ñublense quedó en el segundo puesto de la Liga de Primera al cabo de siete partidos mientras que La Serena lucha por afianzarse en la parte alta.