Marcelo Díaz es uno de los grandes referentes de Universidad de Chile. El capitán de los Azules tiene una linda relación con los seguidores, por lo cual no dudó en confesarles una intimidad.

Carepato debutó en 2005 y si bien ya en 2006 era un fijo, su rendimiento como lateral derecho no convencía. Parecía que su carrera no despegaba, hasta que en 2011 se cruzó con Jorge Sampaoli y el resto es historia, siendo clave en la conquista de dos Copa América con la selección chilena.

El sueño de Marcelo Díaz

Universidad de Chile no pasa por su mejor presente en la cancha y en la tabla de posiciones, pero a pesar de ello, el plantel logró darle un momento de alegría a un grupo de afortunados hinchas, quienes pudieron visitar al CDA y compartir con sus ídolos.

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En una instancia organizada por Zapping, seguidores del Romántico Viajero pudieron conocer a algunas de las figuras del plantel. Uno de los más solicitados, como era de esperarse, era Marcelo Díaz. El capitán del equipo regaló fotos y autógrafos a todos.

En la dinámica, Díaz fue consultado sobre qué se siente pasar de la galería a la cancha, ya que Carepato solía ser uno más en el sector sur del Estadio Nacional. El campeón de la Copa Sudamericana respondió con mucha emoción.

“Es un sueño para cualquier jugador. Para cualquier persona. Me siento muy afortunado”, indicó el mundialista en Brasil 2014. Marcelo Díaz ha ganado 7 títulos con el Romántico Viajero, jugando cerca de 300 partidos con el equipo de sus amores.

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Díaz llegó siendo un niño al Caracol Azul y hoy es una leyenda en el CDA. Su nombre está escrito en las páginas doradas de Universidad de Chile. A los 39 años vive los últimos pasajes de una exitosa carrera, la cual al momento de finalizar, arrojará números más que azules.