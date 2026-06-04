Francia se llena de dudas y pierde ante Costa de Marfil en su ensayo general antes del Mundial

Uno de los grandes candidatos para ganar la Copa del Mundo se inclinó ante el cuadro africano en un amistoso en Nantes.

Los expertos dicen que la selección francesa es una de las grandes candidatas para ganar el Mundial 2026, sin embargo, el cuadro galo se llena de dudas antes del certamen planetario.

El equipo que dirige técnicamente Didier Deschamps sufrió una dolorosa derrota en su ensayo general, porque cayó por 2-1 ante Costa de Marfil, en el Stade de la Beaujoire de Nantes.

Los campeones del mundo en Rusia 2018, que alinearon con todas sus figuras, abrieron la cuenta en los 45 minutos, a través del volante ofensivo de Manchester City Rayan Cherki.

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Costa de Marfil le da vuelta el partido a Francia en Nantes

En el complemento despertaron los Elefantes, puesto que el defensor de Rancig de Estrasburgo Guela Doue, decretó la paridad en los 53′.

El partido era parejo y los franceses querían el desnivel en los minutos finales, no obstante, la segunda conquista vino mediante una linda definición de Amad Diallo, que en los 84′ anotó el 2-1 final. Golazo del hombre de Manchester United.

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Francia se llena de dudas para el Mundial, donde será parte del Grupo I y se medirá con Senegal, Irak y Noruega.

Costa de Marfil, por su parte, también jugará en el certamen planetario y está inmerso en el Grupo E junto a Ecuador, Alemania y Curazao.

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