Un estudio científico advierte que las altas temperaturas impactarán de manera importante el Mundial 2026 y mostró cuál será el partido más afectado.

A solo días del Mundial 2026, y mientras los equipos comienzan a llegar a Norteamérica para el inicio de la competencia, un factor importante empieza a preocupar a las escuadras: el calor.

Un reciente estudio de la organización científica Climate Central advirtió que 97 de los 104 partidos programados de la Copa del Mundo tienen probabilidades de superar los 28°C, amenazando el desempeño y seguridad de los atletas.

“Las investigaciones sobre el fútbol de élite sugieren que las temperaturas superiores a 28 °C pueden afectar el rendimiento de los jugadores, especialmente la velocidad, la distancia y la frecuencia con la que corren durante un partido“, abordan en el análisis.

Si bien no es la primera vez que Norteamérica ha recibido la Copa del Mundo, el estudio explica el calor extremo en los meses de junio y julio se ha triplicado en muchas ciudades de Norteamérica desde México 1986 y USA 1994.

Los estadios más afectados: Miami, Houston, Ciudad de México y Guadalajara | Getty Images

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Uruguay vs España: el partido que enciende más alertas para el Mundial 2026

Desde Climate Central advierten que el calor extremo afectaría sobre todo a los estadios de Miami, Houston, Ciudad de México y Guadalajara.

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El duelo Uruguay vs España el 26 de junio en Guadalajara es el que más atención se lleva, porque la probabilidad de experimentar un calor perjudicial para el rendimiento físico alcanza el 70%, aumentada en un 37% por el cambio climático.

“El calor extremo puede afectar a algo más que al rendimiento: puede suponer un grave riesgo para la salud, especialmente cuando se combina con una alta humedad“, avisan desde la organización científica.

La gran mayoría de los estadios del Mundial 2026 son al aire libre, así que el calor se hará sentir tanto para los equipos como para los hinchas. Solo tres recintos cuentan con climatización completa: Atlanta, Dallas y Houston.

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