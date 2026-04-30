Restan apenas unos pocos días para que el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se tome la agenda del fútbol. Serán 48 las selecciones que se darán cita en Norteamérica, en una nueva edición de la Copa del Mundo que marcará un antes y un después.

Por lo mismo la FIFA vive su fiesta aparte haciendo su cuenta regresiva del torneo, con varias imágenes que ha ido subiendo a sus redes sociales.

Pues bien, una de las últimas fue una burla directa contra el pueblo argentino, ya que se trató de una imagen que trajo a colación un partido poco grato para la albiceleste en su historia reciente en las copa del mundo.

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La notable burla de la FIFA contra Argentina en la previa del Mundial 2026

A 43 días de que comience la Copa del Mundo la FIFA publicó una imagen del recordar 4-3 de Francia sobre Argentina los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

En ese partido jugado en el Kazán Arena, la selección gala fue una verdadera tromba ante la albiceleste. A los 13’ Antoine Griezmann abrió cuenta desde el punto penal tras una acción previa en la que un Kylian Mbappé impactó a todos por su velocidad.

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Argentina reaccionó e incluso lo dio vuelta con los goles de Ángel Di María (41′) y Gabriel Mercado (48′). Sin embargo, Francia sintió el golpe y con un golazo de Benjamin Pavard (57′) más un dobelte de Kylian Mbappé (64′ y 68′) selló su victoria. Sergio Agüero anotaría en tiempo agregado el 4-3 final.

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Esta publicación desató la furia de los usuarios argentinos en redes, quienes rápidamente comentaron contra la publicación. “Y contra el Dibu? Se comió los mocos. Conta la historia completa FIFA, no seas tendencioso”, comentó incluso La Cobra, el reconocido streamer trasandino.

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En síntesis