¿Llega al Mundial? Alarma en Argentina por nueva lesión de Julián Álvarez

La Champions League entró en recta final. Este miércoles se disputó la segunda semifinal y el duelo de ida terminó en empate 1-1 entre Atlético Madrid y Arsenal. Por lo que todo se define en el Emirates Stadium la próxima semana.

Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano con la lesión de Julián Álvarez. El seleccionado argentino y campeón del mundo en Qatar 2022, sufrió una fuerte molestia en su pierna izquierda y tuvo que retirarse antes del cierre del partido con evidentes molestias.

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La jornada comenzó con el tanto de penal de Viktor Gyokeres al 44’. Luego en el 56’ fue el turno de Julián Álvarez que bajo la misma vía logró la igualdad. Incluso llegó a los 25 tantos en la Champions en 41 partidos, siendo el argentino que más rápido llegó a esa cifra.

Pero tras el empate, vino la jugada que activó las alarmas en la selección de Argentina. Julián Álvarez fue a disputar un balón con Eberechi Eze, y el inglés terminó cayendo sobre la pierna izquierda del trasandino.

Julián Álvarez marcó ante Arsenal y luego fue reemplazado por lesión (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

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“No se levanta Julián, parece de gravedad”, lanzó Mariano Closs en la transmisión de ESPN. “Y el árbitro no para el juego, el delantero sigue en el suelo”, agregó.

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¿Qué pasa con Julián Álvarez?

Tras ello, la repetición alertó sobre una lesión de magnitud en Julián Álvarez. “Se le queda enganchada la pierna. Ay, si. Terrible. En esta época de mundial, toda lesión es preocupante”, agregó Diego Latorre.

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Lo concreto que es que Julián Álvarez terminó saliendo en el 78’ por Álex Baena y ahora es duda para los próximos partidos del Atlético Madrid.

De momento se indica que sería baja el 2 de mayo en la visita a Valencia por LaLiga. Por lo que todas las fichas están puestas en una milagrosa recuperación de Julián para el jueves 5 de mayo, en la visita a Arsenal por la revancha en la semifinal de Champions League.

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