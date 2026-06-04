El argentino no ha estado a la altura del Cacique y desde el extranjero lo vienen a buscar. Ya comenzaron los contactos.

Claudio Aquino puede despedirse de Colo Colo en los próximos días y después de un proceso en el que no estuvo a la altura. El argentino, que llegó como la gran estrella para el centenario, se aleja del Cacique y tiene un inesperado interesado.

Después de que Fernando Ortiz lo fuera dejando sin espacio y así quitarle el protagonismo, el trasandino ha estado alternado entre lesiones. Lo mal que está su situación en el Estadio Monumental ha hecho que desde Perú lleguen a sacarlo: Universitario.

El gigante peruano ha puesto sus ojos en el mediocampista y ve con muy buenos ojos su arribo para la segunda rueda. Tanto, que incluso ya hubo contactos entre ambas partes para ir afinando los detalles del traspaso.

¡Ojo Colo Colo! Universitario viene a la carga por Claudio Aquino

Claudio Aquino puede estar viviendo sus últimas semanas como jugado de Colo Colo. El jugador ha fracasado rotundamente en su paso por el Cacique y ahora mira a Perú para seguir con su carrera.

Claudio Aquino puede estar viviendo sus últimos días en Colo Colo para irse a la U de Perú. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN este jueves destapó la noticia. “Preguntaron por él desde Perú, Universitario de Deportes”, comenzó señalando.

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Según detalló el reportero albo en el show radial, la U peruana está tan interesada que ya tomó contacto. “Se comunicó con cercanos al jugador preguntando las condiciones“, enfatizó.

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Eso sí, el periodista fue claro en señalar que “no digo que se vaya, solamente desde Perú preguntaron por él”. No obstante, el haber tomado el teléfono para conversar ya es una clara señal de que van en serio.

Habrá que esperar para ver cómo termina esta teleserie. Con Fernando Ortiz el jugador ha perdido terreno y no logra levantar su nivel, por lo que podría liberar al Eterno Campeón del cacho en el que se ha transformado.

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Claudio Aquino define su futuro para la segunda rueda del 2026, con Colo Colo alejándose cada vez más. Universitario puede ayudar al Cacique a liberar un cupo y así cerrar una etapa para el olvido con quien estaba llamado a ser el nuevo estandarte albo.

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Los números de Claudio Aquino en Colo Colo

Claudio Aquino puede dejar Colo Colo y partir a Universitario luego de haber disputado un total de 56 partidos oficiales. En ellos aportó con 8 goles y 9 asistencias en los 3.648 minutos que acumuló dentro de la cancha.

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En resumen, Aquino y Colo Colo