Universidad Católica logró un valioso triunfo en su visita a Ñublense por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026. Los cruzados se impusieron por 2-1 gracias a un doblete de Fernando Zampedri, quien a pesar de sus 38 años sigue rompiendo redes en el fútbol chileno.

Dentro de los puntos altos que se han visto en el cuadro precordillerano en este 2026 está el argentino Justo Giani, quien ha aportado al equipo con tres goles en cinco compromisos, una cifra para nada despreciable.

Pese al su buen presente el trasandino terminó muy molesto a pesar del triunfo sobre los chillanejos. ¿El motivo? Pues el terrible estado de la cancha del Estadio Nelson Oyarzún, un recinto que hace ya mucho rato presenta un gramado que deja mucho que desear.

Las críticas de Universidad Católica a la cancha de Ñublense

El trasandino aseguró tras el triunfo sobre Ñublense que “la verdad la cancha estaba muy mala, no se podía jugar, que es un poco lo que intentamos nosotros. Fue un partido duro, se jugó poco, no hubo mucho juego”.

Justo Giani criticó el estado de la cancha del Estadio Nelson Oyarzún tras el triunfo de Universidad Católica. | Foto: Photosport.

Además, Giani valoró la buena sociedad que está armando con Fernando Zampedri, afirmando que “me tiene feliz. El Toro hizo dos goles hoy. Contento porque volvió a marcar y lo más importante es que ganamos”.

“Yo me erré uno increíble, no sé si estaba en offside o qué, pero bueno la sacó ahí el defensor, la sacó con la rodilla parece (…) Veo bien al grupo, estamos pensando en el sábado que viene con O’Higgins, después paso a paso”, concluyó.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados volverán a la acción ante O’Higgins este sábado 7 de marzo a partir de las 20:30 horas en el Estadio El Teniente. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

