Francisco Palladino quiere aprovechar su última experiencia en la petición de un refuerzo para Santiago Wanderers. El entrenador uruguayo vive su segundo ciclo en el Decano, donde regresó para liderar al plantel profesional en la Primera B 2026.

Llega tras haber terminado la campaña pasada en Unión San Felipe, precisamente el club donde dirigió a este zaguero central argentino que busca tener en Playa Ancha. El charrúa sabe perfectamente que hay lugares por apuntalar en el equipo. Sobre todo después de la salida de su compatriota Joaquín Pereyra.

En otro lugar donde se precisan efectivos nuevos es en la última línea, donde dijo adiós Víctor González Chang. Para suplir esa baja, Palladino sugirió el nombre de un experimentado argentino que tuvo bajo su tutela: Facundo Monteseirin, según lo reportado por Golazo Radio.

“Es el central que busca Wanderers, la opción está 50-50 a pedido de Palladino”, contó para aquel medio el periodista Nicolás Ríos en X. Un futbolista de 30 años que fue un bastión con él en el Uní-Uní, donde totalizó 18 encuentros. De ahí las ganas del DT de contar nuevamente con él.

La intención de Palladino es que Facundo Monteseirin sea el refuerzo que asuma como patrón defensivo de Santiago Wanderers. Quiere aprovechar su experiencia: cuenta pasos por Lanús, donde surgió como futbolista profesional. De hecho, en aquel club lo dirigió Jorge Almirón.

Facundo Monteseirin persigue a Francisco Marchant en la Copa Chile ante Colo Colo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Después, tuvo un derrotero muy variopinto. Jugó en Chaco por Ever, Nueva Chicago, Tigre, San Martín (SJ) y Arsenal de Sarandí. En el valle de la Aconcagua ha disputado 39 partidos. Jugó casi 2 mil 800 minutos y recibió 14 tarjetas amarillas.

Así terminó Santiago Wanderers en la tabla de la Primera B 2025

Santiago Wanderers tuvo un puesto que lo hizo clasificar a la Liguilla de Ascenso 2025, pero cayó ante Cobreloa por lanzamientos penales. San Felipe quedó mucho más atrás.