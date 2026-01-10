Este fin de semana se esperaban importantes avances de una salida en el mercado de fichajes en Universidad de Chile, donde Lanús sigue empujando por Matías Sepúlveda.

Mientras los argentinos disputaban su primer partido amistoso, donde perdieron por 2-1 ante Huracán, el Tucu estaba lejos de ser un aporte en el cuadro granate dirigido por Mauricio Pellegrino.

Esto, porque el jugador sigue entrenando junto a sus compañeros de la U en el Centro Deportivo Azul, donde completaron la primera semana bajo las órdenes de Francisco Meneghini.

Por lo mismo, todavía hay dudas del futuro de Sepúlveda, más allá de que una nueva versión asegura que el lunes no se trasladará con sus compañeros a los campos de entrenamiento del Sifup y volará hasta Buenos Aires.

El Tucu Sepúlveda sigue trabajando en la pretemporada de U de Chile.

¿Cuándo esperan en Argentina a Matías Sepúlveda?

Lanús sigue siendo el principal objetivo para el futuro futbolístico de Matías Sepúlveda, quien se acerca a pasos agigantados para dejar Universidad de Chile, luego de que los granates paguen la cláusula de salida.

En es sentido, será 1 millón de dólares los que deben abonar a la dirigencia de Azul Azul para quedarse con el volante que Gustavo Álvarez convirtió en un lateral por la izquierda.

Por lo mismo, esperan que el lunes ya puedan tener todo solucionado para el viaje definito a Argentina, donde firmará un contrato que lo vincule hasta diciembre de la temporada 2029.

Si esto se confirma, este fue el último entrenamiento con la U en el CDA, porque desde el lunes los azules se trasladarán a Pirque, donde los esperan el centro de entrenamiento del Sifup, donde se quedarán toda la semana con trabajos en doble jornada.

