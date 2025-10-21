Lo quería Colo Colo, vale 5 millones de euros y le mete miedo a la U en la Copa Sudamericana

Universidad de Chile va por la segunda. Los azules están en semifinales de la Copa Sudamericana y sueñan con ganar nuevamente el torneo internacional que ya levantaron en 2011.

La U pone todos sus focos en el certamen que organiza la Conmebol, debido a que ya es prácticamente imposible que obtenga la Liga de Primera, porque el sólido Coquimbo Unido no para de ganar.

El equipo chileno, eso sí, no la tiene para nada fácil en la Sudamericana, puesto que chocará con el inspirado Lanús en la antesala a la final.

ver también U de Chile toma medidas por Mauricio Pellegrino: el espía que tiene Lanús en Copa Sudamericana

Marcelino Moreno, la figura de Lanús que amenaza a la U

El jugador más importante de Lanús es el volante ofensivo, que también puede jugar de delantero, Marcelino Moreno, quien estuvo en el radar de Colo Colo a finales de 2024.

El veloz jugador estaba en la carpeta de Blanco y Negro para reforzar el plantel albo de cara a 2025, sin embargo, su alto valor de mercado de 5 millones de euros (según Transfermarkt) frenó cualquier tipo de negociación.

Moreno, con pasado en Atlanta United de la MLS, vive un lindo presente en el cuadro granate, donde ha jugado un total de 36 partidos en el año, marcó 9 goles y dio 6 asistencias.

Publicidad

Publicidad

Marcelino Moreno celebrando su gol ante Fluminense. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

Marcelino Moreno, además, viene de ser la estrella de Lanús en cuartos de final, ya que le marcó a Fluminense en el 1-0 de la ida jugado en Argentina y dio la asistencia para el 1-1 en la revancha jugada en Maracaná.

Universidad de Chile tiene que preocuparse de Marcelino Moreno, un jugador muy rápido que puede complicar a los veteranos volantes de corte del equipo nacional.

Publicidad

Publicidad

ver también Histórico de la U hace llamado para evitar salida de Gustavo Álvarez: “Es fundamental”

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Universidad de Chile y Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará este jueves 23 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Nacional.