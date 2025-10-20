Universidad de Chile no quiere dejar ningún detalle en su preparación para el trascendental partido de este jueves, cuando tenga que disputar la primera semifinal de la Copa Sudamericana 2025.

Su rival será Lanús, quienes traerán a la cabeza un viejo conocido del plantel bullanguero, porque estuvo en el plantel toda la temporada 2023: Mauricio Pellegrino.

El ex técnico de los azules conoce muy bien a varios de los jugadores que actualmente están en el equipo, más allá de que ahora estén con la idea de Gustavo Álvarez.

Por lo mismo, para tomar en consideración que es un espía del juego de la U, es que se han tomado medidas, donde el plantel ya sabe del conocimiento extra que tiene el entrenador.

Mauricio Pellegrino tuvo varios jugadores del actual plantel en la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Pellegrino conoce el plantel de la U

Fue Maximiliano Guerrero quien habló del inconveniente que genera a la hora de preparar el partido que Mauricio Pellegrino conozca a los jugadores, porque ya sabe algunos secretos de camarín.

Por ejemplo, fue uno de los impulsores de Lucas Assadi, quien es la actual gran figura que tiene la U en la zona de los volantes, por lo que es obvio que tomará medidas.

“Su técnico conoce bien a la U, hay distintos jugadores de ese tiempo, pero sabe lo que es estar en la U… Es un rival súper duro, sabemos que son intensos, pero tenemos nuestras herramientas y estamos con mucha confianza para poder enfrentarlos”, explicó Guerrero.

