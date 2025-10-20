Universidad de Chile tiene un compromiso con la historia esta semana, cuando en la jornada del jueves le toque recibir a Lanús, por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Algo que ya comenzó a sentir el plantel azul en sus trabajos de preparación en el CDA, donde saben que tienen la gran oportunidad de dar un gran salto a nivel continental.

Uno que quiere vivir un momento especial es Maximiliano Guerrero, atacante del cuadro bullanguero, quien asegura que llegar a esta instancia es todo un sueño como jugador.

“Uno sueña de chico poder lograr cosas grandes, sobre todo que la U la ganó. Cuando era niño veía al club, cómo la lograron y uno siempre en la cabeza tenía ese sueño de poder estar en una competición internacional con la U, poder jugar acá y hoy se está dando, así que estoy muy contento, me lo tomo de la mejor manera”, comentó en conversación con ESPN.

Maxi Guerrero habló con ESPN en la previa de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Guerrero lamenta la ausencia del hincha de la U

Maximiliano Guerrero se apunta para ser titular el jueves ante Lanús, quien ya ha sido probado en los entrenamientos por el técnico Gustavo Álvarez con la camiseta de la U.

Eso sí, pese a la confianza, asegura que será difícil enfrentar este nuevo compromiso sin su gente, por el castigo que elevó Conmebol por los hechos sucedidos contra Independiente en Argentina.

“La verdad se siente un poco la falta del hincha, en Coquimbo -contra Alianza Lima- se sintió… Pero creo que ya al estar en nuestra cancha, la comodidad es otra, siempre jugamos ahí y la conocemos perfectamente, así que eso igual nos juega a favor y estamos preparados”, explicó.

