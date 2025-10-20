Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Guerrero se ilusiona con U de Chile Copa en la Sudamericana: “Uno sueña de chico poder…”

Los jugadores azules miran el recuerdo de la temporada 2011, donde la U alcanzó la final y luego se coronó como campeona.

Por Cristián Fajardo C.

Maxi Guerrero jugará su partido más importante con la U.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTMaxi Guerrero jugará su partido más importante con la U.

Universidad de Chile tiene un compromiso con la historia esta semana, cuando en la jornada del jueves le toque recibir a Lanús, por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Algo que ya comenzó a sentir el plantel azul en sus trabajos de preparación en el CDA, donde saben que tienen la gran oportunidad de dar un gran salto a nivel continental.

Uno que quiere vivir un momento especial es Maximiliano Guerrero, atacante del cuadro bullanguero, quien asegura que llegar a esta instancia es todo un sueño como jugador.

“Uno sueña de chico poder lograr cosas grandes, sobre todo que la U la ganó. Cuando era niño veía al club, cómo la lograron y uno siempre en la cabeza tenía ese sueño de poder estar en una competición internacional con la U, poder jugar acá y hoy se está dando, así que estoy muy contento, me lo tomo de la mejor manera”, comentó en conversación con ESPN.

Maxi Guerrero habló con ESPN en la previa de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Maxi Guerrero habló con ESPN en la previa de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Destapan un banderazo planificado por U de Chile en Santa Laura para la Copa Sudamericana

ver también

Destapan un banderazo planificado por U de Chile en Santa Laura para la Copa Sudamericana

Guerrero lamenta la ausencia del hincha de la U

Maximiliano Guerrero se apunta para ser titular el jueves ante Lanús, quien ya ha sido probado en los entrenamientos por el técnico Gustavo Álvarez con la camiseta de la U.

Publicidad

Eso sí, pese a la confianza, asegura que será difícil enfrentar este nuevo compromiso sin su gente, por el castigo que elevó Conmebol por los hechos sucedidos contra Independiente en Argentina.

“La verdad se siente un poco la falta del hincha, en Coquimbo -contra Alianza Lima- se sintió… Pero creo que ya al estar en nuestra cancha, la comodidad es otra, siempre jugamos ahí y la conocemos perfectamente, así que eso igual nos juega a favor y estamos preparados”, explicó.

Sorpresa total: los cambios en la formación de U de Chile para recibir a Lanús

ver también

Sorpresa total: los cambios en la formación de U de Chile para recibir a Lanús

Revisa el video:

Tweet placeholder
Publicidad
Lee también
La U toma medidas por el silencioso espía que tiene Lanús
U de Chile

La U toma medidas por el silencioso espía que tiene Lanús

No es CHV: La señal que transmite U. de Chile vs. Lanús por Copa Sudamericana
U de Chile

No es CHV: La señal que transmite U. de Chile vs. Lanús por Copa Sudamericana

Referente de Lanús: "Sabemos lo que pasó entre la U e Independiente"
U de Chile

Referente de Lanús: "Sabemos lo que pasó entre la U e Independiente"

Ponen fecha para fallo del TAS que cambiará todo en el fútbol chileno
Chile

Ponen fecha para fallo del TAS que cambiará todo en el fútbol chileno

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo