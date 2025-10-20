Universidad de Chile planifica su semana por el trascendental duelo del jueves, donde deben recibir a Lanús por la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

En ese sentido, en la U saben que para el jueves no podrán contar con sus hinchas en el Estadio Nacional, por el castigo de la Conmebol por los graves hechos contra Independiente.

Por lo mismo, según información que entregó radio ADN, se había trabajado en una fórmula para que los hinchas pudieran apoyar a los jugadores, pero el día miércoles.

Un banderazo planificado en el estadio Santa Laura, donde podrían asistir los socios abonados a la U, pero que quedó sólo en una idea que se rechazó totalmente.

La U tenía planificado un banderazo con entradas para sus abonados en Santa Laura: fue descartado. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué pasó con el banderazo de la U por la Copa Sudamericana?

Fue el periodista Felipe Puccio quien entregó los detalles de una particular actividad que iba a realizar Universidad de Chile en la previa ante Lanús, por la Copa Sudamericana.

“Por ahora, no. Oficialmente, no. Puede que exista un banderazo afuera del hotel el miércoles. Porque hay un documento de la municipalidad de Independencia que hablaba de la preparación de un posible banderazo en Santa Laura, a mediodía el miércoles”, explicó.

“Tenían planificado ir a entrenar al Santa Laura el miércoles porque querían un banderazo. Con entradas que se podían canjear para los abonados, pero eran 7 millones de pesos el costo”, detalló.

En ese sentido, dejaron en claro que la idea se esfumó y que ahora pueden existir banderazos espontáneos: “Una de las razones por las cuales no va es el costo, fue descartado y no habrá banderazo de esta forma en Santa Laura”.

