Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

No se guardan nada: Javier Altamirano avisa que ante Lanús y la UC “vamos con todo”

Lejos de quejarse por la cantidad de partidos que se le avecinan a la U, el volante apuesta a ir al todo o nada a nivel local e internacional.

Por Alfonso Zúñiga

Javier Altamirano quiere ver acción ante Lanús y Católica
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTJavier Altamirano quiere ver acción ante Lanús y Católica

Tras los infructuosos intentos desde Universidad de Chile para aplazar el Clásico Universitario del próximo domingo, entre este jueves 23 de octubre y el domingo 9 de noviembre, disputarán un total de seis encuentros entre Liga de Primera y Copa Sudamericana.

Un asunto que desde el plantel ya no le toman importancia. Fiel reflejo de aquello es el volante Javier Altamirano, que en conferencia de prensa enfatizó que no se guardarán nada para lo que viene, aunque la última palabra sea del técnico Gustavo Álvarez.

La IA predice el resultado de la U. de Chile vs. Lanús por las semifinales de la Sudamericana

ver también

La IA predice el resultado de la U. de Chile vs. Lanús por las semifinales de la Sudamericana

Altamirano apuesta que la U irá “con todo”

“Soy partidario de jugar cada tres o cuatro días, pero a estas alturas del año, me hubiese gustado tener unos días más de descanso o llegar de mejor forma, porque tendremos cuatro partidos en 18 días”, fue lo primero que expresó el mediocampista, aunque después de corrigieron para decir que eran seis juegos.

¡Mejor me voy a dormir!“, expresó entre risas Altamirano, para luego advertir que desde el plantel de la U quieren estar presentes no sólo a nivel internacional, sino también en el Clásico ante Universidad Católica, con una motivación especial.

“Queremos competir en todo lo que nos queda, iremos con todo ante Lanús y contra Católica, más con la motivación de quitarles el invicto en su casa“, sentenció el oriundo de Talcahuano, que asoma como titular en los próximos tres juegos.

Publicidad

Los números del “Otaku” en 2025

En su primera temporada con Universidad de Chile, con la que renovó contrato hasta 2028, Javier Altamirano disputó entre torneos locales e internacionales un total de 2.320 minutos en cancha durante 36 juegos, en los que registra siete goles y tres asistencias.

La apretada secuencia de partidos de los azules

DÍAPARTIDOHORAESTADIOCOMPETENCIA
23 de octubreUniversidad de Chile vs. Lanús19:00NacionalCopa Sudamericana
26 de octubreUniversidad Católica vs. Universidad de Chile12:30Claro ArenaLiga de Primera
30 de octubreLanús vs. Universidad de Chile19:00Ciudad de LanúsCopa Sudamericana
2 de noviembreHuachipato vs. Universidad de Chile12:30Ester RoaLiga de Primera
5 de noviembreUniversidad de Chile vs. Everton20:00NacionalLiga de Primera
9 de noviembreUniversidad de Chile vs. Deportes Limache17:30Santa LauraLiga de Primera
Lee también
Con mención a Colo Colo: la motivación de la U para la Sudamericana
U de Chile

Con mención a Colo Colo: la motivación de la U para la Sudamericana

Javier Altamirano confía en la U contra Lanús: "Hay que..."
U de Chile

Javier Altamirano confía en la U contra Lanús: "Hay que..."

Altamirano le quita importancia al regreso de la U a Buenos Aires
U de Chile

Altamirano le quita importancia al regreso de la U a Buenos Aires

La declaración de Sanhueza que deja tiritón a Matador Salas y enciende la B
Chile

La declaración de Sanhueza que deja tiritón a Matador Salas y enciende la B

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo