Tras los infructuosos intentos desde Universidad de Chile para aplazar el Clásico Universitario del próximo domingo, entre este jueves 23 de octubre y el domingo 9 de noviembre, disputarán un total de seis encuentros entre Liga de Primera y Copa Sudamericana.

Un asunto que desde el plantel ya no le toman importancia. Fiel reflejo de aquello es el volante Javier Altamirano, que en conferencia de prensa enfatizó que no se guardarán nada para lo que viene, aunque la última palabra sea del técnico Gustavo Álvarez.

ver también La IA predice el resultado de la U. de Chile vs. Lanús por las semifinales de la Sudamericana

Altamirano apuesta que la U irá “con todo”

“Soy partidario de jugar cada tres o cuatro días, pero a estas alturas del año, me hubiese gustado tener unos días más de descanso o llegar de mejor forma, porque tendremos cuatro partidos en 18 días”, fue lo primero que expresó el mediocampista, aunque después de corrigieron para decir que eran seis juegos.

“¡Mejor me voy a dormir!“, expresó entre risas Altamirano, para luego advertir que desde el plantel de la U quieren estar presentes no sólo a nivel internacional, sino también en el Clásico ante Universidad Católica, con una motivación especial.

“Queremos competir en todo lo que nos queda, iremos con todo ante Lanús y contra Católica, más con la motivación de quitarles el invicto en su casa“, sentenció el oriundo de Talcahuano, que asoma como titular en los próximos tres juegos.

Publicidad

Publicidad

Los números del “Otaku” en 2025

En su primera temporada con Universidad de Chile, con la que renovó contrato hasta 2028, Javier Altamirano disputó entre torneos locales e internacionales un total de 2.320 minutos en cancha durante 36 juegos, en los que registra siete goles y tres asistencias.

La apretada secuencia de partidos de los azules