Javier Altamirano ha vivido un año de ensueño después de pasar el susto más grande de su vida. El mediocampista ha renacido en la U de Chile y se ha reencontrado con su mejor versión, lo que le ha dado la posibilidad incluso de defender a la Roja.

Tras el desmayo que tuvo con Estudiantes de La Plata, el ex Huachipato volvió al país para defender la camiseta del Bulla y volver a ser el de antes. Esto lo tiene citado para la gira por Europa de la selección chilena, algo que lo tiene disfrutando como un niño.

Por primera vez después de cinco partidos oficiales con la Roja, el volante podrá jugar por el Equipo de Todos por esas tierras. Una situación que lo tiene emocionado y que no quiere desaprovechar por si aparece algún club interesado en ese lado del mundo.

Javier Altamirano disfruta como niño su primer partido en Europa

La selección chilena ya está instalada en Rusia para preparar sus últimos amistosos del 2025. Ante los rusos y Perú, la Roja buscará seguir por la senda del triunfo de la mano de figuras que quieren agarrar un lugar como titulares de cara al próximo proceso.

Javier Altamirano está feliz de representar a Chile en Europa por primera vez. Foto: Photosport.

Javier Altamirano es uno de los que ha ido afirmándose con Nicolás Córdova, algo que lo tiene feliz. “Se me está dando la oportunidad de jugar y, de la manera en la que estoy, intentando dar lo mejor y con el presente que tengo, es base de la confianza que tengo en la U y acá. Eso es gracias a mis compañeros y mi cuerpo técnico. Disfruto jugar en la selección“.

“Siempre quiero ayudar al compañero, mostrar mi personaje fuerte. Siempre ayudar al equipo y se está dando de buena manera, es lo que me pone más contento“, añadió.

Fue tras ello que Javier Altamirano sorprendió al revelar su alegría por llegar a Europa con Chile. “Es un sueño, un objetivo que como jugador y persona me lo tracé en su momento. Muy contento de estar acá, nunca había venido a Rusia y nada más lindo que conocerlo con la selección“.

“Un lindo desafío, nunca había jugado a nivel internacional, así que para mí es disfrutar, dar lo mejor de mí. Como grupo es un lindo desafío para seguir confiando en nuestro juego y la manera de proponer“, complementó.

Finalmente y fiel a su estilo, el volante jugó al misterio con una posible celebración especial si llega a marcar. “Eso sale en el momento, si convierto en estos partidos. Lo importante es el trabajo día a día y sumar en lo colectivo“.

Javier Altamirano por ahora se enfoca en poder ayudar a la selección chilena a conseguir un nuevo triunfo. La Roja quiere cerrar el año de la mejor manera y con caras nuevas para esperar a su próximo entrenador.

¿Cuáles son los números de Javier Altamirano esta temporada?

Previo al duelo de Chile, Javier Altamirano ha logrado disputar 42 partidos oficiales en total con la camiseta de la U en 2025. En ellos ha aportado con 8 goles y 3 asistencias en los 2.815 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile?

Javier Altamirano está peleando por una camiseta de titular para el primer amistoso en la gira de Chile por Europa. La Roja visita a Rusia este sábado 15 de noviembre a partir de las 12:00 horas.