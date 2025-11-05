La tibia despedida de Estudiantes de La Plata a Javier Altamirano

U. de Chile se enfoca en cerrar su intensa temporada de la mejor manera, con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 como el gran último objetivo del año. Al mismo tiempo, la dirigencia se mueve con las renovaciones y así aseguró la estadía de Javier Altamirano.

Con 40 partidos y siete goles hasta ahora, el volante ofensivo convenció a U. de Chile de ejecutar la opción de compra y adquirir el 50% de su carta a Estudiantes de La Plata (la otra mitad le pertenece a Huachipato). Así, Javier Altamirano firmó un nuevo contrato hasta 2028 con los azules.

El jugador formado en Talcahuano partió a Estudiantes en agosto de 2023. Sin embargo, su paso por el cuadro argentino estuvo marcado por el difícil momento que vivió en marzo de 2024, cuando un episodio convulsivo, provocado por una trombosis, lo afectó en pleno partido.

El futuro del volante ofensivo fue una total incógnita por varios meses, donde se sometió a diferentes exámenes para saber si podía volver a las canchas. Tras una larga recuperación, Gustavo Álvarez lo trajo de vuelta a Chile, donde se reencontró con el fútbol y se convirtió en figura.

Javier Altamirano dejó de ser jugador de Estudiantes de La Plata | Getty Images

La despedida de Estudiantes de La Plata a Javier Altamirano

Aunque el paso por Estudiantes de La Plata no fue el mejor, los hinchas del Pincha quedaron sorprendidos con la despedida que el cuadro trasandino le brindó a Javier Altamirano. “¿Qué es este saludo?“, cuestionaron algunos en redes sociales.

“El Club Estudiantes de La Plata informa que U. de Chile hizo uso de la opción de compra por el 50% de la ficha de Javier Altamirano. ¡Gracias, Javi!“, fue el simple mensaje del club argentino este martes. Ni hubo ni siquiera una foto para conmemorar la despedida.