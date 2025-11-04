Marcelo Díaz sabe que Javier Altamirano se erigió en un jugador importante para el equipo de Universidad de Chile y también está consciente de que eso era una incógnita cuando se fraguó la incorporación del talentosísimo volante ofensivo. En primer término, llegó a préstamo desde Estudiantes de La Plata.

Luego de mostrar un buen rendimiento y un perfecto estado de salud, la plana mayor del Romántico Viajero activó la opción de compra para quedarse con Altamirano. Le firmó un contrato hasta diciembre de 2028 al hábil jugador surgido en las inferiores de Huachipato.

En base a rendimiento, Altamirano hizo olvidar los temores que dejó aquella trombosis que le dio en pleno partido frente a Boca Juniors. Un episodio que dio la vuelta al mundo y que fue reflotado por el Carepato Díaz en la sala de prensa del Centro Deportivo Azul.

Marcelo Díaz aplaudió el trabajo de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile. (Andres Pina/Photosport).

“Lo de Gustavo (Álvarez) es un trabajo muy bueno. Ha sacado rendimiento de muchos jugadores. Incluso de mí. Eso se agradece. Cuando yo hablo del proceso más que del resultado final es eso. Por ejemplo, tener tres jugadores de la U en la nómina de la selección chilena”, dijo el capitán azul sobre los citados para los amistosos ante Rusia y Perú que se jugarán en noviembre en Moscú.

Añadió que “uno de ellos, (Fabián) Hormazábal, quien le costó mucho en sus inicios y hoy vive un gran presente. Javier (Altamirano) estuvo al borde de la muerte. Vamos a decirlo cruelmente, pero es así”. Un recuerdo muy gráfico, pero cierto del experimentado volante bicampeón de América con la selección chilena.

Publicidad

Publicidad

ver también El sueño familiar cumplido de Javier Altamirano en la Universidad de Chile: “Es como mi papá”

Marcelo Díaz suma a Lucas Assadi al progreso de Altamirano en la U de Chile

El caso de Javier Altamirano y su alza en la U de Chile fue similar, según Marcelo Díaz, a lo ocurrido con Lucas Assadi. “Terminó por explotar y se echó el equipo encima todo el segundo semestre”, detalló el Carepato, quien incluyó a varios más en el listado de jugadores claves.

Lucas Assadi y Javier Altamirano forman una sociedad temible en la U. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Tenemos a Matías Sepúlveda y los otros que no mencionamos tanto: el trabajo de (Matías) Zaldivia y (Franco) Calderón ha sido muy bueno. (Gabriel) Castellón ha tenido un rendimiento muy bueno. El trabajo de Cristopher (Toselli) pese a no jugar ha sido inmensamente importante en el plantel”, describió el referente del Bulla.

Publicidad

Publicidad

Apuntó también que “Gustavo ha sido importante en estos dos años, hemos vuelto a valorizar a los jugadores de la U y al club, que para nosotros es muy importante. Por eso digo que debe ser la base, esos mismos jugadores deben tener hambre para conseguir cosas”.

Gustavo Álvarez ante Huachipato en el estadio CAP. (Eduardo Fortes/Photosport).

Un mensaje elocuente. “Y no quedarse con que son titulares en la selección chilena, ganaron la Supercopa o una Copa Chile. Ahora, a ir por más. Esta experiencia nos servirá mucho para el futuro, sobre todo para quienes son más jóvenes”, sentenció el Carepato Díaz, quien tiene a Everton de Viña del Mar como único foco por estas horas.

Publicidad

Publicidad

ver también Marcelo Díaz sale a respaldar a Gustavo Álvarez en U de Chile: “Los dos años han sido increíbles”

¿Cuándo juega Everton ante la U de Chile por la fecha 21 de la Liga de Primera?

U de Chile recibirá a Everton de Viña del Mar en el estadio Santa Laura este miércoles 5 de noviembre a contar de las 17:30 horas. El árbitro será Gastón Phillippe.

Así va la U de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Universidad de Chile marcha en el 7° lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025, aunque tiene un partido menos al cabo de 26 fechas.

Publicidad