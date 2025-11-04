Las aguas no están tranquilas en Universidad de Chile luego de la tercera derrota consecutiva que la dejó fuera de grandes objetivos, por lo que los dardos, en esta oportunidad, apuntan al técnico Gustavo Álvarez.

Fue en radio Cooperativa donde vuelven a dejar sobre la mesa el quiebre del entrenador con la dirigencia de Azul Azul, donde fuentes internas les entregaron nuevos detalles de este alejamiento.

“El cuerpo técnico con estos resultados, donde hay algunos dirigentes que toman decisiones que hablan el fin del ciclo de Álvarez, de decir que se vaya, que ojalá llegue otro club y lo saque o que hay que negociar su salida“, explican.

“Hay algunos bien molestos con Álvarez y con los resultados de esta pasada y con sus constantes recriminaciones a la directiva, por petición de jugadores, por refuerzos, por que le faltan piezas para ser competitivos y tienen la teoría que hay que sacarlo al final de la temporada”, detallan.

Gustavo Álvarez cansa a la dirigencia de U de Chile. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué dicen en la interna de la U por Gustavo Álvarez?

Gustavo Álvarez tiene cinco partidos al mando de Universidad de Chile para poder lograr un cupo a la Copa Libertadores, algo que, con los últimos resultados, se ve cada vez más lejano.

Algo que, sumado a las declaraciones del entrenador argentino, produjo un cortocircuito con los dirigentes, donde hay un grupo que ya lo ve fuera de la institución.

“Hay una declaración, cuando sale el problema tras Palestino y habla en El Mercurio, donde un dirigente dijo ‘ya no sé qué cresta quiere Álvarez. No sabemos si quiere quedarse o quiere irse‘”, profundizan.

“Tras el partido con Lanús comenzó otra vez con el equipo que va quedar en su memoria. Es una lucha de poder de quién toma el mando y quién toma las decisiones”, finalizan.

