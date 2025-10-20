La memoria es frágil y bien lo sabe el periodismo. En este caso, la televisión, ya que popular relatora trasandina está en el centro de la polémica tras la final perdida por Argentina en el Mundial Sub 20.

Se trata de Lola del Carril, quien hace poco dejó su trabajo en ESPN para ser ahora rostro de DAZN. Ahí, fue viral en el pasado Mundial de Clubes haciendo dupla con Marc Crosas.

Resulta que la comunicadora trasandina se quejó en sus redes sociales acusando hostigamiento chileno a la selección argentina Sub 20. Pero los rápidos y ágiles hinchas de la Roja le recordaron polémicos post a la trasandina.

Los duros mensajes de la relatora de Argentina

En virales y repudiables posteos, los hinchas chilenos repasaron a la relatora Lola del Carril por burlarse del tsunami y los temblores en nuestro país en antiguas publicaciones. Sí, la misma que ahora reclamaba por los silbidos a su país en el Mundial Sub 20.

Frases como “chileno, te va a tapar el mal” o apelando a los “zumbidos” en relación a los temblores, en la red social X no perdonaron a la relatora de Argentina.

Lola del Carril ha sido tendencia en los últimos meses también por sus acaloradas transmisiones en DAZN junto a Marc Crosas en el Mundial de Clubes. Con efusivo coqueteo, la pareja fue viral en los duelos.

Eso sí, en Chile está lejos de ser una figura querida y ahora los ágiles usuarios nacionales le “declararon la guerra” por sus desubicadas frases a las tragedias sufridas en nuestro país.

Los posteos del terror de Lola del Carril:

