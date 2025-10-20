Ian Subiabre tuvo un buen cometido en el Mundial Sub 20 jugando para Argentina. A pesar de tener solamente 18 años, entró constantemente desde el banco y anotó dos goles.

El delantero de River Plate tiene una conexión especial con Chile. Jugó incluso con la Sub 17 de nuestro país, pues su familia paterna es chilena. “Viven en Puerto Montt”, señaló Aldo Schiappacasse en las transmisión de la final.

Sin embargo, la buena onda con los chilenos se le fue a las pailas sobre el final del partido. La figura del Mundial, el marroquí Othmane Maamma, fue reemplazado a los 74′ y pidió aliento a la gente en el Nacional.

Subiabre defendiendo la camiseta de Chile en un Sub 17

Estos gestos no le gustaron a Subiabre, quien fue el primero en llegar a encarar al africano por estar “vendiendo humo”, como le señalaron los trasandinos. Un acto por el que se ganó tarjeta amarilla mientras se desataba una batahola.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Subiabre es uno de los futbolistas que, debido a su corta edad, podrán participar en el próximo campeonato Sub 20 nuevamente. Algo que por ejemplo pasó en Chile con Carlos Carmona, en el 2005 y el 2007.

ver también ¿Quién es Othmane Maamma? El doble de CR7 que la rompió con Marruecos ante Argentina en la final del Mundial Sub 20

Subiabre vuelve a River Plate

Ian Subiabre ya es parte del plantel de River Plate y en Argentina aseguran que Marcelo Gallardo le dará descanso, pero no descarta tenerlo para en el próximo desafío del elenco Millonario.

Este será el viernes 24, a las 22 horas, cuando enfrente a Independiente de Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina. Y aseguran que el Muñeco puede llevarlo como parte de la delegación.

Publicidad