El Mundial Sub 20 de Chile 2025 llegó a su término con Marruecos como el gran ganador del certamen. La selección africana ganó su primer título juvenil de su historia al superar por 2-0 a Argentina en la final, con una camada de buenísimos jugadores que de seguro en un futuro cercano estarán rompiéndola a nivel adulto.

Sin embargo, entre todo ese talento hay un jugador que pudo brillar por sobre todos. Hablamos de Othmane Maamma, jugador de 20 años que fue una de las grandes figuras ante los sudamericanos en el Estadio Nacional.

El atacante con el 7 en la espalda deslumbró con su talento y velocidad, ganándose de inmediato el cariño de los hinchas chilenos presentes. Es más, hasta algunos en las tribunas se animaron a decir que por el físico se parecía bastante a una leyenda como Cristiano Ronaldo.

ver también Técnico de Marruecos Sub 20 cuenta que de Chile se lleva el nombre Colo Colo: “El primero que conocí”

¿Quién es Othmane Maamma?

Maamma nació el 6 de octubre de 2005 en Francia y juega actualmente en el Watford de la Championship, la segunda división de Inglaterra. De 1,82 mt de altura, el extremo derecho está tasado en “apenas” unos 1,3 millones de euros en Transfermarkt.

Debutó profesionalmente el 12 de mayo de 2024 con el Montpellier de la Ligue 1, entrando desde la banca de suplentes ante el Mónaco. Apenas una semana después agarró camiseta de titular y anotó su primer tanto en la igualdad 2-2 ante el Lens.

Othmane Maamma terminó quedándose con el Balón de Oro como el mejor jugador del Mundial Sub 20 de Chile 2025. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Con ese tanto Maamma se convirtió en el tercer goleador más joven en la historia del club, lo que le valió ser fichado tiempo después por el Watford en Inglaterra.

A nivel juvenil con Marruecos debutó en marzo del 2024 en amistosos de la Sub 19 ante Inglaterra y Estados Unidos. En este Mundial Sub 20 anotó ante Brasil en la fase de grupos y dio cuatro asistencias, lo que le valió ser ganador del Balón de Oro como el mejor futbolista del torneo.

ver también El agradecimiento del DT de Marruecos y sus dirigidos a Chile tras conquistar el Mundial Sub 20

El cariño de Maamma con Chile

Al término de la final ante Argentina el atacante dejó en claro su amor por Chile, afirmando a los medios de comunicación que “estoy muy contento. Este es el mejor país del mundo. Gracias a los hinchas chilenos, es un gran país”.

Publicidad