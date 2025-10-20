El entrenador de Marruecos Sub 20, Mohamed Ouahbi, estaba radiante tras haber obtenido el título de campeón en el Mundial que se jugó en nuestro país.

Mucho apoyo recibió la selección africana por parte de la barra chilena, haciéndolos sentir como locales por muchos pasajes del partido.

Por lo mismo es que señaló que “estuvieron con nosotros desde el primer día, en los estadios y también en el hotel, cómo nos han acogido, cómo nos cuidan, el amor que nos han dado”.

El entrenador de Marruecos señala que conoce a Colo Colo

Claro que el entrenador belga de 49 años no solamente se lleva para Marruecos el afecto de todo el público nacional, sino que además señala que Colo Colo fue el club que en Chile más le llamó la atención.

Una vez terminado el partido, se quedó recorriendo el terreno del Estadio Nacional. Muchos periodistas lo abordaron para tener una charla informal y ahí sorprendió al señalar que estos días se impresionó con el Cacique.

“Lo que he aprendido es Colo Colo. No es porque elijo, es el primer club que he conocido de Chile, Colo Colo. Su nombre“, fue lo que señaló en un perfecto español en un diálogo que captó RedGol.

A pesar del mal momento deportivo que vive el club en el país, el entrenador se lleva para otro lado del mundo el nombre de Colo Colo en sus pensamientos seguramente influenciado por algunos fanáticos o por medios de comunicación.