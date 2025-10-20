El histórico primer título de Marruecos en este Mundial Sub 20 dejó a un gran perdedor. Y es que Argentina buscaba su séptimo título planetario a nivel juvenil, pero se tuvieron que conformar con un amargo segundo puesto en el Estadio Nacional.

Pese a la derrota, el combinado albiceleste intentó terminar el torneo con la frente en alto. Así lo demostró su entrenador, Diego Placente, quien en la conferencia de prensa tras el partido no tuvo problema en reconocer que Marruecos fue el justo campeón en la final.

El DT trasandino aseguró ante los medios que “el plantel sabe lo que jugó, que hizo un gran torneo. Felicitar a los jugadores porque volvieron a dejar a Argentina en la final de un Mundial juvenil. Se armó un grupo en poco tiempo y formó un gran equipo, fuimos una gran familia y hemos pasado lindos momentos durante todo el mes. Son futbolistas con proyección de selección mayor”.

“Marruecos fue un justo campeón del Mundial Sub 20”

“Lo que más se disfrutó fue el grupo que se armó afuera de la cancha. Hicimos cosas para unir, pasarla bien y entendimos que son chicos que disfrutan del juego. Se va a extrañar a esta camada, porque uno realmente siente orgullo al conocer de chicos a estos jugadores”, agregó.

En ese sentido, Placente sostuvo que “el equipo fue creciendo durante el torneo, en cada partido tuvo solidez. Hoy no logramos mantener esa solidez al principio y lamentablemente no pudimos remontar. Estoy contento con el torneo realizado y el rendimiento de los jugadores”.

“Obvio que nuestro objetivo era ser campeones, pero competir hasta el último día es muy importante. Creo que este equipo estuvo a la altura. Marruecos fue un justo campeón. En la final se viven muchas emociones y a veces eso puede jugar en contra. Nos costó sobreponernos al error, porque el rival es física y técnicamente muy bueno”, añadió.

Para cerrar, el DT de la selección argentina juvenil aseguró que “se nos complicó al principio, por ahí los nervios de la final y un error al principio nos costó el gol. Ellos son un equipo que en ventaja se ponen bien atrás, sin la posesión pero ágiles para salir y contragolpear. Nos costó y cuando nos metimos en partido ya íbamos 2-0”.