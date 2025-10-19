Argentina es el país más ganador en el Mundial Sub 20 con seis consagraciones, aunque contra Marruecos y en el Estadio Nacional de Chile perdió su segunda final en la categoría. Fue un contundente 2-0 para el cuadro africano, que tuvo dos nombres que brillaron con luz propia.

El extremo del Watford Othmane Maamma, a la postre escogido como el mejor jugador del torneo, fue uno de los que destacó mucho en la final. Y el otro fue Yassine Zabiri, el talentoso ariete del Famaliçao de Portugal, autor de un doblete en el duelo decisivo.

Antes de la media hora del primer tiempo, comenzó a decidirse el partido a favor del equipo marroquí, que también contó con el gigante portero Ibrahim Gomis en la custodia de la valla. En ese contexto, la decepción fue enorme para los pupilos de Diego Placente.

Gianluca Prestianni increpó a Maamma por gestos que el marroquí le hizo a la hinchada de Argentina. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

La cara más elocuente de la tristeza en el vestuario trasandino fue la de Gianluca Prestianni, el talentoso extremo del Benfica que jugó a un alto nivel durante el torneo. También canchereó, pero terminó con una decepción e incluso tuvo un duelo verbal con Maamma.

Gianluca Prestianni terminó muy dolido tras caer en la final del Mundial. (Getty).

“Vimos llorar a estos chicos y nos rompió el corazón”, dijo en Sportscenter la mamá de Tobías Andrada, quien también alegó que “jugaron todos los partidos con el público en contra y todo en contra” por la animadversión que encontró la Albiceleste en suelo chileno.

Revisa las fotos de la tristeza en Argentina por la derrota ante Marruecos en el Mundial

Hubo varias fotos de Photosport que dieron cuenta del sufrimiento de Argentina tras perder contra Marruecos la final del Mundial Sub 20. Milton Delgado, el volante de Boca Juniors, fue uno de los captados en plena frustración. Fue una de las piezas clave del equipo trasandino. Otro que salió contrariado y terminó peor fue Alejo Sarco.

Alejo Sarco fue sustituido en la hora de juego ante Marruecos y así salió. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Milton Delgado y la frustración de Argentina. (Andres Pina/Photosport).

Santiago Fernández de Talleres de Córdoba también fue captado en la máxima tristeza. (Andres Pina/Photosport).

Maher Carrizo fue una de las buenas figuras trasandinas en la Copa del Mundo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Argentina sufrió a concho la derrota ante los marroquíes. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Valentino Acuña fue reemplazado en el primer tiempo de la final ante Marruecos. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

