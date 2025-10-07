Hoy comienzan los octavos de final del Mundial Sub 20 que se está realizando en Chile y que ha transcurrido con total normalidad, con bastante gente en los estadios y dándole ambiente a una cita que en otros países no congrega tanto público.

Muchos hinchas nacionales asistieron a ver fútbol al Elías Figueroa de Valparaíso, una de las sedes que asignó la FIFA. En ese recinto jugó Argentina sus tres partidos de fase de grupos.

Recibió algunas pifias el cuadro trasandino, pero nada más que eso. Sin embargo, hinchas de la Albiceleste han dicho que tienen miedo de ir con camiseta al estadio y la prensa de ese país agranda situaciones, cuando todo ha sido normal.

Las desafortunadas declaraciones de un argentino contra Chile

La guinda de la torta la puso el delantero Gianluca Prestianni, que milita en el Benfica y tiene gran habilidad a pesar de su baja estatura. Sin embargo, le falta educación al chico.

Prestianni enfrentando a Italia en el Mundial Sub 20

Le consultaron por las pifias que se han escuchado hacia Argentina, algo muy normal y que se enmarca en el folclor del fútbol. A eso, respondió con una falta de respeto.

“El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile. Están disfrutando e intentando poder ganar el Mundial Sub 20″, dijo en zona mixta. Y cuando iba abandonando, sin estar de frente a la cámara, señala “porque quedaron afuera del otro”.

Lo más increíble es que Argentina y Chile podrían chocar en cuartos de final si es que ambos vencen esta jornada sus duelos en la ronda de los 16 mejores, pues quedaron en el mismo lado del cuadro.

Para eso la Roja debe vencer a México en Valparaíso, encuentro que se jugará hoy desde las 20 horas. En tanto el elenco trasandino enfrentará mañana, a las 16.30 horas, a Nigeria en el Estadio Nacional.