El Mundial Sub 20 tendrá su gran final este próximo domingo 19 de octubre. Ahí, Argentina tendrá en frente a la gran sensación del torneo: Marruecos. Y los africanos siguen dando que hablar.

Es que tras eliminar a Francia por penales, la marea roja de Valparaíso tiene todo listo para combatirle la “localía” a los trasandinos en el Estadio Nacional. Y se lo tomaron en serio para vivir una jornada soñada en el país.

Animando las galerías del país, en Marruecos ahora avisaron que llegarán más hinchas venidos directamente desde el país, donde hasta autoridades políticas se subirán al avión.

Mundial Sub 20: Marruecos quiere ser local en Chile

Marruecos decidió que dos aviones arriben desde el país para traer hinchas a Chile con miras a la final del Mundial Sub 20. Ahí, quieren pelearle a Argentina la fiesta en las galerías del Estadio Nacional.

Marruecos y su fiesta en Chile /Photosport

La gestión se dio mediante el Comité Organizador Local, la FIFA y la embajada marroquí, donde arribarán cerca de 600 fanáticos. Según informó El Deportivo, también llegarán autoridades políticas del país.

Dicho contingente será encabezado por “el ministro de Educación Nacional, Preescolar y Deportes, Chakib Benmoussa, y el presidente de la Real Federación Marroquí, Fouzi Lekjaa”.

“Serán dos los aviones de la aerolínea Royal Air Maroc los que trasladarán a los fanáticos desde Marruecos. Otra aeronave traerá al país a las autoridades. Se estima que serán 13 las personalidades que viajarán“, dijo el citado medio.