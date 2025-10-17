El Mundial Sub 20 de Chile 2025 está por concluir. Este domingo 19 de octubre se darán cita Argentina y Marruecos en el Estadio Nacional, donde buscarán a un nuevo monarca a nivel planetario y juvenil.

Más allá del partido, hay una situación que ya está complicando a quienes verán ese importante compromiso por la TV. Y es que el encuentro al ser a las 20:00 horas topará con la emisión de la franja presidencial que comenzó este viernes.

Sabido es que por ley todos los canales de televisión del país están obligados a transmitirla, una escenario que pone entre la espada y la pared a Chilevisión, canal a cargo de la transmisión del certamen juvenil por la TV abierta.

ver también Más de 84 mil visualizaciones: Argentina calienta la final con Marruecos y aseguran que serán campeones del Mundial Sub 20

Pese a que el canal envió una solicitud formal al Consejo Nacional de Televisión para poder aplazar la franja electoral, esta fue rechazada. Así las cosas, promediando los 40 minutos del primer tiempo el partido se interrumpirá por los siguientes 20 minutos para pasar la mencionada franja.

El canal donde sí se podrá ver completa la final del Mundial Sub 20

Sin embargo, esta situación no ocurrirá para la señal de Directv Sports, canal que en el servicio de cable de Directv y vía streaming por Directv GO ha transmitido todo el Mundial Sub 20 hasta ahora.

Este será el trofeo que se pondrá en juego en la gran final del Mundial Sub 20. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Al no ser parte de los canales que están bajo el alero del CNTV, Directv no tendrá ningún problema para transmitir completa y sin ninguna interrupción la final entre Argentina y Marruecos de este domingo.

ver también DT del fútbol chileno sorprende con brutal confesión del Mundial Sub 20: “Ni lo miré, no tengo idea de…”

Cabe destacar que el canal de Directv Sports en Directv es el 610 y el 1610 en HD. Ahí, se podrá ver sin interrupciones el compromiso a pesar de la franja electoral.