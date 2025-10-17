Es tendencia:
Mundial Sub 20

CNTV toma crucial decisión ante tope de la franja electoral con la final del Mundial Sub 20 de este domingo

Chilevisión envió una solicitud formal al Consejo Nacional de Televisión para poder aplazar la franja electoral.

Por Patricio Echagüe

© Photosport.Marruecos y Argentina se darán cita este domingo en el Nacional.

Este domingo se llevará a cabo la gran final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marrueco. Desde las 20:00 horas sudamericanos y africanos se darán cita en el Estadio Nacional, buscando a uno nuevo monarca a nivel juvenil.

Sin embargo, el duelo ni se ha jugado y ya enfrenta un curioso problema. Y es que por su horario topará con la emisión de la franja electoral, que comienza este viernes. Por ley, todo los canales de televisión de Chile están obligados a transmitirla.

Esta situación tiene entre la espada y la pared a Chilevisión, canal a cargo de la transmisión del Mundial Sub 20 en la TV abierta, ya que deberá interrumpir el partido en el Estadio Nacional para llevar la franja en su señal.

El Consejo Nacional de Televisión decide entre la franja y el Mundial Sub 20

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el canal envió una solicitud formal al Consejo Nacional de Televisión para pedir, de manera excepcional, posponer la retransmisión de la campaña política para después del partido.

El Estadio Nacional recibirá este domingo la gran final del Mundial Sub 20. | Foto: Photosport.

No obstante, el CNTV rechazó categóricamente esta petición debido a lo tarde que fue enviada. Sus razones se argumentan en que un tema así de importante debe ser debatido con bastante más anticipación.

Asimismo, el consejo del organismo solo se reúne los días lunes, por lo que se hace imposible llegar a un acuerdo. Así las cosas, la final del Mundial juvenil de este domingo para quienes lo vean por Chilevisión se verá obligada a ser interrumpida para la franja electoral.

