La selección de Marruecos se metió en la final de la Copa del Mundo Sub 20. Un éxito que sorprende a muchos, pero no a Carlos Salvador Bilardo, quien ya lo veía venir hace 50 años.

Los africanos derrotaron a Francia, una de las grandes favoritas, y se metieron en la definición por el título. Los marroquíes se impusieron en lanzamientos penales y de esta manera, irán por la gloria planetaria ante Argentina en el Estadio Nacional.

La increíble predicción de Carlos Bilardo

A la hora de hablar de personajes entrañables del mundo del fútbol, uno de los más importantes es Carlos Salvador Bilardo. El histórico entrenador argentino es reconocido por estar atento a todos los detalles y por esta razón, tenía muy claro el futuro de este deporte.

Marruecos con la final del Mundial Sub 20, viene a ratificar el ascenso que está teniendo este seleccionado en el fútbol. A nivel adulto, ya habían disputado la semifinal de Qatar 2022. Tienen figuras del nivel de Achraf Hakimi, Hakim Ziyech y Yassine Bounou, entre otros.

Los genios suelen saber lo que sucederá antes que suceda. Y es de lo que puede hacer gala Carlos Bilardo. En el año 2000 asistió al programa Sábado Bus de la televisión argentina. Ahí, el campeón del mundo en México 1986 adelantó el gran momento de los marroquiés.

“Yo creo que el futuro, lo dije en 1975 cuando fuimos a jugar a Marruecos y dije ‘acá está el futuro del fútbol’. No está en Europa, no está en Sudamérica”, indicó el reconocido técnico. Incluso, argumentó por qué él veía tan bien a los africanos.

“Porque la gente todavía juega, acá vos recorrés la capital federal y no se juega al fútbol. Recorrés el interior y sí. Recorrés Europa, por ejemplo Italia, en Roma, Milán, Florencia, no se juega. Vas a Alemania: Múnich, Colonia… no hay lugar. En África juegan en todos lados. Entonces África tiene países muy fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, que juegan. Y es bueno porque tienen técnica”, cerró el doctor Bilardo.