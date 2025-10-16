No pasa desapercibida la participación de la selección de Argentina en el Mundial Sub 20 que se juega en nuestro país. Más aún cuando pese a no contar con el favoritismo de los hinchas nacionales, se metió en la Gran Final donde jugará ante Marruecos.

Si bien en Chile recibieron las pifias de los fanáticos en todos los estadios, y sus jugadores se burlaron tanto de México como de Colombia, en su país todavía no hacía ruido su participación en la cita planetaria. Eso hasta ahora, que van por el título.

Es que ahora con Argentina en la Final del Mundial Sub 20, todos se quieren subir al carro de la victoria, y si quieren pruebas empíricas de aquello, la mayor de todas tiene como protagonista a su polémico Presidente de la República, Javier Milei.

Javier Milei se sube al carro de Argentina en Mundial Sub 20

Según publica el medio trasandino Doble Amarilla, desde la comitiva oficial del Mandatario tomaron contacto con la FIFA y su sección de “protocolo” para solicitar de manera formal el servicio de Carabineros y custodiar la estadía de la autoridad durante su presencia en Santiago.

De concretarse esta visita, Milei se encontrará en el palco de honor del Estadio Nacional con las personalidades que dirán presente en el duelo de Argentina con Marruecos, como Gianni Infantino, presidente de FIFA, su par de Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, además de Pablo Milad, entre otros.

La polémica tras el anuncio del Presidente

El problema con la noticia sobre Milei, que fue el propio Mandatario quien durante su gestión, agrega la publicación, le quiso quitar el financiamiento a las selecciones juveniles de Argentina, algo que vía Tribunales finalmente no se concretó.

“En su pelea con AFA, intentó eliminar el viejo Decreto 1212, el cual frenó la Justicia, y quitar el beneficio impositivo que tiene el sponsoreo de la selección argentina, clave para el financiamiento de las juveniles en todas sus categorías”, afirmó el sitio trasandino.