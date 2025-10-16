Argentina amargó el sueño de Colombia y clasificó a la final del Mundial Sub 20. Tras superar a Nigeria en octavos y a México en cuartos, la Albiceleste siguió su camino de éxitos en el Estadio Nacional y se instaló en una definición de la categoría después de 18 años.

La clasificación se concretó con un gol de Matteo Silva, jugador del Inter Miami, tras una gran habilitación de Gianluca Prestianni a los 72′. Solo minutos más tarde, la expulsión del colombiano Jhon Rentería complicaría aún más a su rival, otro de los sólidos equipos de este torneo.

Tras la clasificación, Argentina desató los festejos en el Estadio Nacional. Los abucheos y silbidos de los chilenos que asistieron a la semifinal y que se hicieron sentir en el partido hicieron celebrar aún más a los trasandinos, quienes tuvieron otro polémico gesto en el coliseo de Ñuñoa.

Los jugadores de la Albiceleste ya se habían burlado de México tras la eliminación en la ronda anterior. Usaron música del Chavo del 8 para ello. Ahora, fue el turno de las burlas para Colombia, donde los argentinos volvieron a recurrir a la música de sus rivales.

Argentina pasó a la final y se burló de Colombia | Photosport

Mundial Sub 20: polémica celebración de Argentina tras eliminar a Colombia

En redes sociales, Gianluca Prestianni grabó un video junto a sus compañeros cantando “prenda la radio, encienda la tele, no me moleste que juega la Sele” en el camarín. Se trata de una canción hecha por Ryan Castro para la selección de Colombia en 2024.

Dejando las polémicas de lado, Argentina se prepara para la final del Mundial Sub 20. Este domingo 19 de octubre a las 20:00 horas enfrentará a Marruecos en la gran definición de la Copa del Mundo. Un día antes, a las 16:00, Colombia jugará el duelo por el tercer puesto contra Francia.