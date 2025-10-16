Argentina va por el título del Mundial Sub 20. Después de superar a Nigeria en octavos y a México en cuartos, la Albiceleste venció a Colombia y avanzó a la gran final de la Copa del Mundo juvenil, ilusionándose con conquistar la gloria de la categoría tras 18 años.

En el Estadio Nacional, donde no tuvieron mucho apoyo del público chileno, pero sí de sus familias, los argentinos buscaban llegar a una final a casi dos décadas de Canadá 2007, donde jóvenes como Kun Agüero y Ángel Di María fueron campeones. Y lo lograron.

La semifinal se definió a los 72′, cuando después de una habilitación de Gianluca Prestianni, Mateo Silvetti quedó frente al portero para poner el 1-0. Solo unos minutos más tarde, Argentina recibiría otra buena noticia: la expulsión del colombiano Jhon Rentería.

Tras la clasificación, Argentina celebró y, fiel a su estilo, dejó un picante mensaje. En zona mixta, la prensa trasandina le preguntó a Prestianni si prefería jugar con el público a favor o en contra, como les ha pasado en este Mundial. “Que siga el público en contra, que parece que es cábala“, dijo con seguridad.

Argentina vs Marruecos en la final del Mundial Sub 20

En el Elías Figueroa de Valparaíso, Marruecos clasificó por sobre Francia para llegar a la primera final de un Mundial Sub 20 de su historia. Tras un empate por 1-1 en el tiempo reglamentario, los sudafricanos se impusieron en penales, donde el fallo del galo Djylian N’Guessan definió todo.

Así, Argentina y Marruecos se enfrentarán en la gran final de la Copa del Mundo. El duelo por el título se disputará el domingo 19 de octubre a las 20:00 horas en el Nacional. Un día antes, a las 16:00 horas, Colombia y Francia disputarán el tercer lugar.