Tras jugar 32 minutos: seleccionado nacional va por su revancha ante la Roma

Matías Pérez sorprendió con su debut en la Serie A. El defensa central de un metro 90 centímetros sumó sus primeros minutos en el equipo estelar del Lecce.

El formado en Curicó Unido comenzó desde el arranque en la visita ante la Juventus. Sin embargo, por decisión del DT Eusebio Di Francesco, fue al choque como lateral derecho.

En un principio se mostró certero en la marca y en los cruces. Pero con el paso de los minutos fue perdiendo terreno y sufriendo con esta nueva posición. A tal punto a los 32’ del primer tiempo fue reemplazado.

“Queríamos darle una oportunidad a un jugador joven. Debutar contra la Juventus no es fácil. Quizás lo pusimos en apuros. Pero es un jugador extraordinario que trabaja muchísimo“, comentó el ayudante técnico, Fabrizio del Rosso.

La revancha de Matías Pérez

Pero el fútbol da nueva oportunidades y eso lo tiene claro el seleccionado nacional que disputó el Mundial Sub 20. Esto debido a que nuevamente fue convocado por el Lecce para jugar en la Serie A.

El central ingresó en la lista de citados y podría volver a ser titular este martes cuando Lecce reciba a la Roma, en encuentro programado a las 14:00 horas de Chile.

El cuadro del ex Curicó Unido está 16ª con 17 unidades, de momento a cinco de zona del descenso. Por lo que se hace crucial conseguir un triunfo ante los de la capital en el Estadio Ettore Giardiniero.

