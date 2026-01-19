No ha sido bueno el rendimiento de Colo Colo en pretemporada. Ante Olimpia y Alianza Lima jugó con tres defensores y en ambos partidos se vio una escuadra muy opaca.
Llamativo es que además Arturo Vidal es el jugador que actúa como último hombre, en una decisión controversial del técnico Fernando Ortiz. Y en Radio ADN debatieron si lo hace intencionalmente para dejar expuesto al King, quien con casi 39 años no tiene el mismo despliegue de hace algunos años.
Si bien Aldo Schiappacasse se negaba a creer en esta teoría conspirativa contra Vidal, Gonzalo Jara asegura que no es descabellado pensar así.
“Puede ser, hay entrenadores que hacen eso“, señaló de manera enfática sin echar por tierra esa posibilidad. Y más adelante ahondaría en esta opción.
Vidal está jugando de líbero en Colo Colo
Vidal juega donde sea por Colo Colo
Respecto a esto mismo, Jara señaló que tuvo una charla privada con Vidal el año pasado. “Va en el jugador también. Voy a contar una infidencia. Cuando Colo Colo jugó con Bucaramanga el año pasado, Vidal termina jugando de volante por derecha. Luego conversamos de fútbol, le pregunto por qué juega en esa posición y me dijo que era por urgencia, por pedido del entrenador“, indica el ex defensa de la selección chilena.
“Le respondí sinceramente que ya no está para exponerse, pero eso es Vidal, no se va a negar nunca a jugar hasta llegar al punto de exponerse, como en ese partido”, señala.
Luego dobló la apuesta sobre la teoría de que el técnico quiere dejarlo expuesto al futbolista. “Se está dando lo mismo, no sé si Ortiz lo quiere exponer, pero pareciera ser que sí”, sostuvo.
De todas maneras, piensa que igual puede jugar bien en ese puesto. “Estamos hablando de un Vidal que creció jugando de central, no es algo desconocido, pero su carrera lo hizo en otra posición. Ahora, si Colo Colo no juega con línea de 3, no calza en el equipo. No es central ni volante de contención”, cerró.