Universidad Católica empezó pegando fuerte en el primer partido oficial de la temporada 2026, porque venció a Huachipato por las semifinales de la Supercopa.

Los cruzados se repusieron a un inicio con dudas y pegaron fuerte en el tramo final del partido, para vencer por un claro 4-2 en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

El equipo de Daniel Garnero mostró sus credenciales y dejó en claro que va a ser uno de los animadores de la Liga de Primera, una vez más con un Fernando Zampedri en llamas, matriculándose con un doblete.

Jorge Aravena adelanta que la UC puede ganar “tranquilamente” la Liga de Primera

Para analizar el rendimiento de la UC en su primer partido del año en RedGol hablamos con Jorge Aravena, quien indicó que los cruzados son uno de los grandes candidatos al título de la Liga.

“Jugando así se puede ganar el torneo tranquilamente. La gran obligación de la Católica es ser protagonista y pelear el campeonato este año”, dijo el Mortero.

“Lo que le vamos a pedir a Católica es que juegue los partidos como lo hizo en el segundo tiempo de hoy y así se puede ganar el campeonato. No es que jueguen todos los partidos con la misma intensidad, pero sí hay que ser superiores”, agregó.

Universidad Católica ya está en la final de la Supercopa y espera al ganador de la semifinal entre Coquimbo Unido y Deportes Limache.