La búsqueda de un nuevo arquero se está tomando la agenda en Colo Colo en este mercado de fichajes. Fernando Ortiz dejó en claro que quiere competencia para Tuto de Paul bajo los tres palos y por lo mismo espera que la dirigencia alba haga un esfuerzo por traerlo.

Pese a que al interior de Blanco y Negro ya le avisaron al argentino que no hay plata para eso, el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, está por cumplirle este deseo al DT para afrontar de mejor forma este 2026.

Así lo detalló el periodista Daniel Arrieta en el programa Pelota Parada de TNT Sports, donde aseguró que el timonel albo está convencido de que hay que traer un nuevo guardameta.

Mosa quiere un nuevo arquero para Colo Colo

El comunicador aseguró que “puedo confirmar que Aníbal Mosa a esta altura sí está convencido que hay que traer un nuevo arquero. Eso obviamente es muy importante, porque si el presidente ya tiene esa intención…”.

“Quizás ya le dio el visto bueno al entrenador. A mí me parece que la negociación y esta búsqueda puede comenzar a acelerarse durante las próximas horas”, agregó.

El Tano Ortiz quiere competencia para Fernando de Paul en el arco del Popular. | Foto: Colo Colo.

En ese sentido Arrieta detalló que “Mosa está convencido de que en este momento se puede traer un arquero, pese a que quizás al inicio no había tanto convencimiento”.

“Sin embargo, creo que acá también el presidente le va a dar la venia al entrenador, que creo en este mercado de pases también ha aceptado las condiciones que tiene el club hoy para negociar con una billetera acotada”, concluyó.

Cabe destacar que en las últimas horas han trascendidos nombres como los de Ignacio González, Matías Dituro y Sebastián Pérez. ¿Se sumarán más nombres en las próximas horas?