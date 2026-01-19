En Colo Colo el mercado de pases sigue abierto y una nueva señal llegó desde la dirigencia: Aníbal Mosa dio la pasada para ir por un arquero. Rápidamente comenzaron a aparecer nombres que podrían reforzar el arco albo esta temporada.

La necesidad no es menor. En Macul saben que el puesto es clave y que cualquier movimiento debe ser bien pensado. Por eso, desde la interna el club ya se analizan alternativas que cumplan con las expectativas.

Fue el periodista Daniel Arrieta, de TNT Sports, quien entregó la información que encendió el debate. Según lo revelado, Colo Colo ya maneja opciones concretas y el criterio principal pasa por la nacionalidad.

El Cacique hoy cuenta con dos arqueros en su lista oficial de jugadores, Fernando De Paul y Eduardo Villanueva. Sin embargo, no convencen para completar el equipo albo.

Las dos opciones que suenan en el club albo

De acuerdo a lo informado, los arqueros que estarían en carpeta son Ignacio “Nacho” González, arquero de Everton de Viña del Mar y Matías Dituro, arquero del Elche CF. Ambos con recorrido en el fútbol chileno.

La nacionalidad juega un rol clave en esta búsqueda. Ambos cumplen con el perfil que pretende Colo Colo y no ocuparían cupo de extranjero, algo que hoy es fundamental en la planificación del plantel.

Por ahora no hay negociaciones avanzadas ni una decisión tomada. Sin embargo, el hecho de que Mosa haya dado la señal abre un nuevo capítulo en el mercado albo, donde el arco vuelve a instalarse como tema de discusión.