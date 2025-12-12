Movidas 2026: Peñarol cambia a Brayan Cortés por histórico portero de Universidad Católica

Un duro revés sufre Brayan Cortés en el cierre de año. Esto debido a que en Peñarol no quedaron conformes con su rendimiento y decidieron no hacer valer la opción de compra por el “Indio”. A tal punto que tampoco negociarán un posible nuevo préstamo con Colo Colo.

El golero nacido en Iquique queda en una compleja situación ya que entre sus opciones no está volver al Estadio Monumental. Por lo que ahora deberá buscar en este mercado de fichajes la opción de continuar su carrera en el extranjera.

ver también Ya se fueron cinco: Los nueve jugadores que todavía pueden irse de Colo Colo para el 2026

Tarea que no será fácil tras el análisis que hizo el cuadro carbonero por sus últimos meses en Uruguay. “El arquero chileno de 30 años llegó en julio a Peñarol y a préstamo por seis meses desde Colo Colo. Tuvo actuaciones irregulares y no convenció puertas para adentro como para hacer uso de la opción de compra o bien negociar una nueva cesión”, detalla El País sobre el golero.

“Cortés tuvo algunas buenas intervenciones pero en partidos importantes no respondió como en el club esperaban”, agregaron. Por lo que la decisión de no insistir por su carta vino del propio Diego Aguirre, quien justamente lo contactó para emigrar a Uruguay.

El reemplazo de Brayan Cortés

Así las cosas, el portero Brayan Cortés ya tiene reemplazo y se barajan al menos tres opciones. Entre los nombres que tiene Peñarol están Washington Aguerre, Pedro Gallese y Matías Dituro.

ver también Guarello carga contra Vidal: “Tiene destruido el camarín de Colo Colo”

En dicha terna, el ex portero de Universidad Católica, y que ganó seis títulos con los cruzados y cuenta con campañas internacionales, suena fuerte para ser el candidato a reemplazar a Cortés y pelear el puesto de titular con Martín Campaña.

Publicidad

Publicidad

Dituro asoma como candidato a quedarse con el arco de Peñarol

“El golero mide 1,91 metros y ya ha sido sondeado por Peñarol en anteriores mercados con la Fiera al mando del equipo”, detalla el medio citado. Además se recalca que es el que más llena el paladar de Aguirre. Por lo que se hará el esfuerzo por el nacido en Bigand, Argentina.

De esta forma, Dituro con 38 años sería la gran carta en el arco del manya. Mientras que Cortés deberá seguir en búsqueda de club ya que, como se mencionó, no está en sus planes volver a Chile.

Publicidad