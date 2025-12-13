El boxeo se prepara para cerrar el año por todo lo alto. Así es, porque en los próximos días el influencer Jake Paul (12-1) se sube al ring del Kaseya Center de Miami para medirse al dos veces campeón de peso pesado, el británico Anthony Joshua (28-4).

Gran contienda que llega luego de la suspensión del combate original de Paul contra Gervonta Davis, esto debido a la suspensión ocurrida debido a una demanda civil presentada por la expareja de Tank, Courtney Rossel.

Tras esta baja, varios nombres asomaron como posibles reemplazos, incluyendo a Ryan García y Terence Crawford, no obstante, fue el propio Jake Paul quien confirmó posteriormente al excampeón mundial Anthony Joshua como su oponente para un nuevo evento programado para este mes de diciembre.

En RedGol te invitamos a conocer todos los detalles de este gran evento pugilístico, incluyendo la fecha, el horario para Chile, y por supuesto, dónde seguir la transmisión en vivo.

¿Cuándo pelean Jake Paul vs. Anthony Joshua?

El enfrentamiento entre Jake Paul y Anthony Joshua se celebra este viernes 19 de diciembre a partir de las 22:00 horas de Chile.

¿Va por TV? Dónde ver el evento entre Jake Paul vs. Anthony Joshua

Este increíble evento de boxeo no contará con transmisión por TV, así que los fanáticos del pugilismo que quieran seguir en vivo este evento podrán hacerlo de forma exclusiva y completamente en vivo a través de la plataforma NETFLIX, previo pago de una suscripción mensual.

Publicidad

Publicidad

Jake Paul y Anthony Joshua durante una conferencia de prensa el 21 de noviembre pasado. (Foto: Leonardo Fernandez/Getty Images)

Cartelera oficial Jake Paul vs. Anthony Joshua