Fútbol peruano

¡Ascendió el Perú San Germán! El equipo sensación de su país que vuelve locos a todos en redes sociales

Es como si de repente, a alguien se le hubiera iluminado la cabeza y haya apostado por un nombre sin igual.

Por Jose Arias

El equipo sensación de Perú.
El equipo sensación de Perú.

Muchas veces decimos que la realidad supera la ficción. En esta ocasión, traemos una de las tantas contribuciones del fútbol peruano a esa máxima. Es que desde el país del norte, siempre dejan algo a la hora de nombrar a sus equipos.

Por ejemplo, ya conocíamos al Juan Pablo II, equipo que, con nombre papal, ascendió desde las ligas distritales hasta la máxima categoría del fútbol incaico, gracias a su desempeño en la Copa Perú.

Si tenemos que sumar realidad empírica a la muestra, podemos sumar el Pirata FC, de la Liga 2 peruana o escuadras como Alto Rendimiento o Construcción Civil, de la Liga 3 incaica. Ahora, se suma otro, aún mejor.

Otro equipo con tremendo nombre en Perú

Las Ligas Distritales en Perú son la ocasión de muchos equipos pequeños de poder ascender a lo más grande del fútbol peruano. La instancia precisa es la Copa Perú, donde compite todo el país.

Precisamente, en la Liga Distrital de San Martín de Porres, un nuevo equipo ascendió a la máxima categoría y podrá disputar un cupo el la Liga 1 y 2 del país. Se trata del Perú San Germán. Sí, así se llaman, en honor al PSG.

Imagínese, ahora, una clasificación a Copa Libertadores de este equipo y que le toque el grupo con el Montevideo City Torque, el Barcelona de Ecuador y el Real Potosí. Realmente, tendríamos un pedazo de la Champions en nuestro continente.

¿Qué pensarán en París? | Getty Images

¿Qué pensarán en París? | Getty Images

Noticia alrededor del mundo

