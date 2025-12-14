River Plate decepcionó esta temporada. En Argentina, incluso Boca Juniors, que pasó por interinatos y varios DT, pudo sacar la tarea más adelante que el cuadro millonario. Es por eso que se plantean qué hacer la próxima temporada.

Dentro de los que tienen que ser evaluados de sobremanera, está Paulo Díaz. El defensa chileno ha sido criticado al otro lado de Los Andes, pese a que muchas veces ha sido una especie de salvación para el cuadro de Núñez.

Es cierto que, no obstante, ha bajado su nivel. Tras firmar contrato por dos años y medio más, Paulo Díaz empezó a bajar ostensiblemente su juego. Es por eso que hoy algunos reclaman que se vaya.

Ítalo Díaz habla de su hijo

Pero, ¿qué piensa el propio Paulo Díaz? Si bien no podemos acceder a su pensamiento, RedGol sí hizo la pega y fue con un cercano a hablar sobre el futuro del defensa y seleccionado nacional. El entrevistado fue, nada menos, que Ítalo Díaz, el padre del ex Palestino y Colo Colo.

El padre de Paulo Díaz dijo de qué depende que su hijo siga en Núñez. “La estadía de Paulo en River Plate va a depender de lo que llegue en ofertas. Han llamado mucho, desde distintos países. Eso me pone contento, porque lo valoran“, aseguró el ex futbolista.

“¿Dónde le van a pagar lo que gana en River? Eso ya es otra cosa. Hasta el momento, sigue ahí y mientras no haya algo que iguale o sea superior, no va a salir“, resaltó el pater familia de los Díaz.

Reflexión sobre los destinos

Además, Ítalo Díaz reflexionó sobre los lugares a los que sus hijos, incluido Nicolás (que suena en Colo Colo), podrían llegar. “Francia y España nos han llamado por Nico, por Paulo, y ellos no pagan las mismas platas que pagan en México o Argentina. Entonces, todos preguntan por qué no va a Europa. Hoy, la mayoría de los jugadores se van a Arabia y antiguamente decían que se perdía uno en ese fútbol“, reflexionó.

“Pregunte bien quién ahora no quiere ir a Medio Oriente. Todos quieren. ¿Quién va a pagar la luz y el agua cuando ellos se retiren?“, cerró el ex futbolista y seleccionado nacional.

