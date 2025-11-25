Es tendencia:
Boxeo

Jake Paul vs. Anthony Joshua: Fecha, cartelera y todos los detalles del gran evento de boxeo

Conoce todos los detalles de la gran pelea que cierra el año 2025 en materia pugilística.

Por Franco Abatte

Tras suspenderse su peleacontra Gervonta Davis, Jake Paul ahora enfrentará a Anthony Joshua.
El boxeo se prepara para cerrar el año por todo lo alto con un verdaderodream matcheste mes diciembre, cuando el influencer y boxeador norteamericano, Jake Paul (12-1), se suba al ring del Kaseya Center de Miami de Estados Unidos para medirse al britanico, dos veces campeón de peso pesado, Anthony Joshua (28-4).

Esta gran contienda llega luego de la cancelación del combate que originalmente iba a enfrentar al estadounidense con Gervonta Davis el pasado 14 de noviembre, pero que se suspendió días antes de su realización debido a que “Tank” fue retirado de la cartelera por una demanda civil presentada por su expareja, Courtney Rossel.

Tras esta baja, surgieron varios nombres como posibles reemplazos -entre ellos Ryan García y Terence Crawford-, pero semanas después Paul confirmó a Joshua como su oponente para un nuevo evento, esta vez, para el mes de diciembre en la misma ciudad de Miami.

En ese contexto, en RedGol te invitamos a conocer todo lo de este gran evento pugilístico; fecha, horario para Chile, Latinoamérica, y dónde seguir la transmisión, entre otros detalles.

¿Cuándo pelean Jake Paul vs. Anthony Joshua?

El enfrentamiento entre Jake Paul y Anthony Joshua se celebra este viernes 19 de diciembre a partir de las 22:00 horas de Chile.

Horario del evento de boxeo en LATAM

Horario eventoPaíses de LATAM
19:00 horasMéxico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
20:00 horasColombia, Perú, Panamá y Ecuador.
21:00 horasBolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
22:00 horasArgentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
El evento que enfrenta a Jake Paul y Anthony Joshua no contará con transmisión por TV y la única opción de verlo completamente en vivo será a través de la plataforma NETFLIX, previo pago de una suscripción mensual.

Cartelera completa Paul vs. Joshua

Hasta el momento, se han anunciado siete contiendas, todas encabezadas por la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua.

  • Estelar – Jake Paul vs. Anthony Joshua: 8 rounds.
  • Coestelar – Alycia Baumgardner (c) vs. Leila Beaudoin: 12 rounds.
  • Anderson Silva vs. Tyron Woodley: 6 rounds.
  • Cherneka “Sugar Neekz” Johnson vs. Amanda Galle.
  • Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos.
  • Avious Griffin vs. Justin Cardona.
  • Keno Marley vs. Diarra Davis Jr.
